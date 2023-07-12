Какие знаменитости приедут в Витебск впервые и кто получит место на легендарной Аллее? Лапицкий о сюрпризах на «Славянском базаре»

Витебск ждет праздника, все этим праздником дышит. Праздник будет! Что же эдакое на этот раз придумали организаторы? В программе «Новое утро» на РТР-Беларусь пообщались с душой «Славянского базара», директором фестиваля Глебом Лапицким. Александр Меженный, ведущий:

Креативных идей как всегда много, коллектив молодой – всего-то 32 года. Но есть незыблемые события, которые во все времена будут. Что интересного придумали и что остается с прошлых лет? «Мы запустили большой образовательный кластер вместе с институтом ГИТИС»

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

32 года без пауз на витебской земле мы проводим «Славянский базар». Сегодня начинаются первые официальные мероприятия фестиваля, начнется наш пролог на сцене легендарного Летнего амфитеатра, который в этом году юбиляр – нам 35. Хоть фестивалю 32, но построен он был заранее, проходил Фестиваль польской песни. Тем не менее мы каждый год встречаем здесь гостей, это очень приятно. В этом году мы ждем порядка 30 стран-участниц, более 5 тысяч аккредитованных артистов, творческих групп. Конечно же, фестиваль – это не только про культуру, не только про творчество. Это и про туризм, и про бизнес, а теперь фестиваль – это еще и про образование, потому что в этом году мы запустили большой образовательный кластер вместе с институтом ГИТИС. Будет не только театральная, но и вокальная лаборатория. Не только театральная программа, но и выставочная. Только одних выставок – 14 авторских проектов. Это такой размах, потому что «Славянский базар» – это фестиваль не моноискусства, а фестиваль всех видов искусства в Витебске. Ольга Бурлакова, ведущая:

Если уж фестивалить, то по полной. Кто из звезд впервые посетит «Славянский базар»? И можно ли еще успеть купить билеты или уже без вариантов? Кто из знаменитостей впервые посетит «Славянский базар в Витебске»?

Глеб Лапицкий:

Из звезд многие посетят впервые. Во-первых, это участники двух наших конкурсов. В этом году премьера во взрослом конкурсе – из Кипра, в детском – из Австралии. В членах жюри очень популярный деятель искусств из Зимбабве. Это показывает, что славянская культура – это не порабощение кого-то чем-то, а диалог культур, на котором уже 32 года строится «Славянский базар». Билеты как пирожки разлетелись, но думаю, еще есть возможность приобрести билеты на открытые площадки, на некоторые площадки в Летнем амфитеатре. Надо просто приехать в Витебск, даже если нет билетов, окунуться в фестивальную атмосферу, которая царит во всем городе. Александр Меженный:

Если нет билетов, надо открыть новую площадку и продавать на нее билеты. Глеб Лапицкий:

Так мы продумали в прошлом году и открыли площадку у концертного зала, и она тоже пользуется большим спросом. Александр Меженный:

Давайте поговорим про площадки. Какие старые площадки открыты и какие новые появились только в этом году? Глеб Лапицкий о новых площадках фестиваля в 2023 году

Глеб Лапицкий:

Летний амфитеатр, Драмтеатр, театр кукол «Лялька», все наши музеи задействованы в «Славянском базаре». Одна из ключевых площадок – это Концертный зал «Витебск», внешне она предстанет в новом обличьи. Буквально за 10 месяцев там поменялось и благоустройство, и фасады, и крыша. Сделан ремонт не только для того, чтобы было комфортно внутри, но и снаружи. Площадка у Концертного зала (по опыту прошлого года) будет тоже принимать фестиваль в формате open air. Там пройдет и концерт Сергея Лазарева, и вернется «Рок-панорама» на эту площадку, пройдут дни молодежи. Наш загородный парк «Мазурино» примет два проекта: color-fest и фестиваль автозвука. На площади Победы пройдут проекты под эгидой Министерства внутренних дел. И весь город будет тоже вовлечен в наш проект «Фест на семи ветрах». Новая театральная площадка появится на наших витебских пирамидах. Ольга Бурлакова:

Какие сюрпризы, изюминки? Понятно, что каждое мероприятие знаковое и особенное. Все же, куда бы лично вы пригласили или посоветовали зрителям сходить? Жеребьевку детского конкурса проведут 2 официальных Деда Мороза – из Великого Устюга и Беловежской пущи

Глеб Лапицкий:

Я бы пригласил зрителей просто приехать в Витебск, потому что он в эти дни необычаемый. Мне кажется, что центр притяжения всей Земли здесь. Ну, а каждому на нашем фестивале найдется и проект по возрасту, и проект по бюджету, и по настроению души. В новом формате будет работать наш международный пресс-центр. Там пройдут не только пресс-конференции, за которыми можно следить в интернете. Там пройдут жеребьевки. Жеребьевку детского конкурса очень креативно летом проведут два официальных Деда Мороза – из Великого Устюга и Беловежской пущи. Каждый проект мы пытаемся насытить какими-то фишками, чтобы люди, которые приезжают на «Славянский базар», а это люди, которые сейчас преодолевают очень большие проблемы логистики, у некоторых 3-4 суток занимает дорога. Наши конкурсанты уже побывали и в Национальной библиотеке, сходили на «Коммунарку». Когда ты видишь это изобилие их чувств, ты понимаешь, что все это не зря. Александр Меженный:

Мне кажется, кто хочет, тот доедет. Если уже из Зимбабве доехали, из Австралии. Следующий вопрос об «Аллее звезд». Какая звезда будет заложена в этом году? Каждый год закладывается именная звезда. В прошлом году звезду закладывал Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры». Кто получит место на «Аллее звезд»?

Глеб Лапицкий:

В этом году уже завтра в 15:00 мы будем всех ждать на открытии звезды лауреата Специальной премии Президента Республики Беларусь «Через искусство – к миру и взаимопониманию», которую в этом году получит заслуженная артистка нашей страны Елена Борисовна Спиридович. Этот человек – не просто артист. Многие спрашивают: как к вам относятся артисты? Это не только артист, легендарная ведущая и голос «Славянского базара» – это наш большой друг. И действительно приятно, что глава государства так отметил ее заслуги. Ольга Бурлакова:

«Славянский базар» – это очень хорошая путевка в жизнь, в будущее, особенно для начинающих артистов. Каждый год выпускаются новые звездочки. Просто потрясающе, когда их слышишь, видишь, как они загораются. Из скольких стран примете маленьких участников в этом году? Может, вы уже заметили какие-то номера на репетициях, кто-то приглянулся?