Украинские военные выломали два пограничных знака на белорусской границе

На границе Беларуси и Украины обнаружено два сломанных пограничных знака, что является нарушением, сообщает Пограничный комитет Беларуси. На месте происшествия были обнаружены следы захода украинских военнослужащих и последующего выхода на территорию Украины после содеянного.

По данному случаю белорусской стороной ведутся разбирательства. Подобные действия украинских военнослужащих квалифицируются как недальновидные попытки накалить обстановку на границе. Госпогранкомитет надеется, что со стороны военных Украины будут прекращены безосновательные попытки нагнетания обстановки.