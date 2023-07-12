Прямой эфир

Украинские военные выломали два пограничных знака на белорусской границе

12 июля 2023 09:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На границе Беларуси и Украины обнаружено два сломанных пограничных знака, что является нарушением, сообщает Пограничный комитет Беларуси. На месте происшествия были обнаружены следы захода украинских военнослужащих и последующего выхода на территорию Украины после содеянного.

По данному случаю белорусской стороной ведутся разбирательства. Подобные действия украинских военнослужащих квалифицируются как недальновидные попытки накалить обстановку на границе. Госпогранкомитет надеется, что со стороны военных Украины будут прекращены безосновательные попытки нагнетания обстановки.

# общество # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Сборы военных водолазов проходят в Могилёве
12 июля 2023 08:02

Сборы военных водолазов проходят в Могилёве

Дзиодзина: есть лидеры, после которых хоть трава не расти. И вот почему Лукашенко не из их числа
12 июля 2023 07:43

Дзиодзина: есть лидеры, после которых хоть трава не расти. И вот почему Лукашенко не из их числа

Алехно, Солодуха, Ярмоленко. На «Славянском базаре» пройдёт первый вечерний концерт
12 июля 2023 07:41

Алехно, Солодуха, Ярмоленко. На «Славянском базаре» пройдёт первый вечерний концерт