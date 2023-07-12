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Сборы военных водолазов проходят в Могилёве

12 июля 2023 08:02
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Новости Беларуси. Учебно-тренировочные сборы военных водолазов проходят в Могилеве. На реке Дубровенка они отрабатывают групповые и индивидуальные погружения. На кону защита ранее присвоенной классности и квалификации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сборы военных водолазов проходят в Могилёве-1

Среди испытаний распиловка дерева под водой, поиск предметов в условиях практически нулевой видимости. Навыки военных водолазов часто востребованы. Аквалангисты-офицеры принимают участие и в обезвреживании трофеев времен Великой Отечественной: со дна водоемов извлекают гранаты и минометные мины, авиационные бомбы.

Сборы военных водолазов проходят в Могилёве-4

Антон Ляпич, главный водолазный специалист Вооруженных сил Беларуси:
Он как военный инженер. Все те операции, которые военный инженер осуществляет на суше: строительство мостов, подготовка и содержание переправ, преодоление водных преград, в том числе разминирование местности, водолаз делает под водой. В тех местах, которые недоступны обычному саперу.

Сборы военных водолазов проходят в Могилёве-7

Во время сборов пройдут и соревнования, где назовут имя лучшего водолаза Вооруженных сил Беларуси. Им станет офицер, который быстрее и качественнее выполнит задания под водой.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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