Сборы военных водолазов проходят в Могилёве

Новости Беларуси. Учебно-тренировочные сборы военных водолазов проходят в Могилеве. На реке Дубровенка они отрабатывают групповые и индивидуальные погружения. На кону защита ранее присвоенной классности и квалификации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди испытаний распиловка дерева под водой, поиск предметов в условиях практически нулевой видимости. Навыки военных водолазов часто востребованы. Аквалангисты-офицеры принимают участие и в обезвреживании трофеев времен Великой Отечественной: со дна водоемов извлекают гранаты и минометные мины, авиационные бомбы.

Антон Ляпич, главный водолазный специалист Вооруженных сил Беларуси:

Он как военный инженер. Все те операции, которые военный инженер осуществляет на суше: строительство мостов, подготовка и содержание переправ, преодоление водных преград, в том числе разминирование местности, водолаз делает под водой. В тех местах, которые недоступны обычному саперу.