Какие задачи у Директивы №11 – эксперты высказали мнения
Больше дисциплины – меньше бюрократии. Система органов власти и управления будет функционировать по-новому. Глава государства подписал Директиву № 11. Это стратегический документ, который важен как для государства, так и для общества. Дисциплины теперь станет еще больше, а бюрократию сведут к нулю. Подробнее о том, какие еще изменения ожидаются, – в ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Юлия Алексеюк, ведущая ток-шоу:
В связи с чем назрела необходимость регулирования работы государственной власти?
Сергей Хильман, глава администрации Советского района Минска:
Пришло новое время. Время, когда страна живет в новых геополитических реалиях, когда есть внешние угрозы, когда нужно увеличить темпы роста нашей экономики. И, конечно же, много из этих условий и нашей жизни требует более быстрых принятий решений. И я думаю, что Директива в этом плане действительно расставит точки над «i». Каждый будет заниматься своим делом. При том, что сокращение количества совещаний, различных дублирований органов во взаимодействиях – это тоже, я уверен, будет эффективно сказываться на работе управленцев.
Юлия Алексеюк:
На что направлена Директива?
Александр Шатько, общественный деятель:
Прежде всего, конечно, Директива направлена на систематизацию взаимодействия различного рода структур. Мы же видим, что в Директиве отражены вопросы, как будут взаимодействовать министерства, как будут взаимодействовать ведомства, чтобы не было пересечения функций, цифровизация, уменьшение документооборота бумажного, упрощение взаимодействия между различного рода органами власти, органами управления. Это и статистика, это лишние цифры и данные, которые иногда мы представляем по несколько раз. Может быть, какое-то внутреннее взаимодействие, какая-то общая схема, какая-то электронная база, где будет это все отражено, где можно будет черпать эту информацию и по много раз ее не повторять.
Подробнее в видео.