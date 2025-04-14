Какие задачи у Директивы №11 – эксперты высказали мнения

Больше дисциплины – меньше бюрократии. Система органов власти и управления будет функционировать по-новому. Глава государства подписал Директиву № 11. Это стратегический документ, который важен как для государства, так и для общества. Дисциплины теперь станет еще больше, а бюрократию сведут к нулю. Подробнее о том, какие еще изменения ожидаются, – в ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, ведущая ток-шоу:

В связи с чем назрела необходимость регулирования работы государственной власти?

Сергей Хильман, глава администрации Советского района Минска:

Пришло новое время. Время, когда страна живет в новых геополитических реалиях, когда есть внешние угрозы, когда нужно увеличить темпы роста нашей экономики. И, конечно же, много из этих условий и нашей жизни требует более быстрых принятий решений. И я думаю, что Директива в этом плане действительно расставит точки над «i». Каждый будет заниматься своим делом. При том, что сокращение количества совещаний, различных дублирований органов во взаимодействиях – это тоже, я уверен, будет эффективно сказываться на работе управленцев. Юлия Алексеюк:

На что направлена Директива?