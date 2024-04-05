Какие заболевания опорно-двигательного аппарата можно лечить в бане? Узнали о пользе и противопоказаниях

Врачи считают баню хорошим средством при лечении опорно-двигательного аппарата. Главное – помнить все правила и тонкости при посещении парилки, чтобы не нанести вред своему организму. Об этом рассказали в программе «В поисках истины».
Врачи считают баню хорошим средством при лечении опорно-двигательного аппарата. Главное – помнить все правила и тонкости при посещении парилки, чтобы не нанести вред своему организму. Об этом рассказали в программе «В поисках истины».
Валерий Молостов, мануальный терапевт:
Многие, после того как у них начинает болеть позвоночник, идут в баню. Это не лишено смысла. Высокая температура убивает вирусы, и у них происходит улучшение. Они попарились и потом, через некоторое время говорят: чувствую себя совсем по-другому. Это радикулит и остеохондроз.
А вот грыжа, когда человек попарился – наоборот, увеличение пульпозного вещества. И она может увеличиться.
С межпозвонковой грыжей вообще стоит держать ухо востро. Ее называют бичом современности.
Валерий Молостов:
Самые калечащие сейчас болезни – это грыжи. Лечить, особенно их, наша медицина не очень может. Почему? Если сделать операцию. Будет повтор. Если вправить, человек нагнулся – тоже рецидив. До конца это заболевание врачи ни в США, ни в Израиле, ни в Беларуси не лечат.
Читайте также:
Педиатр: детские коконы, качели и шезлонги можно использовать только до 3 месяцев
Нужны ли в роддомах мануальные терапевты? Мнение
Какие основные симптомы остеохондроза и почему он может возникнуть даже в 30 лет?