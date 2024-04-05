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Какие заболевания опорно-двигательного аппарата можно лечить в бане? Узнали о пользе и противопоказаниях

05 апреля 2024 16:26
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Врачи считают баню хорошим средством при лечении опорно-двигательного аппарата. Главное – помнить все правила и тонкости при посещении парилки, чтобы не нанести вред своему организму. Об этом рассказали в программе «В поисках истины».

Какие заболевания опорно-двигательного аппарата можно лечить в бане? Узнали о пользе и противопоказаниях-1

Валерий Молостов, мануальный терапевт:
Многие, после того как у них начинает болеть позвоночник, идут в баню. Это не лишено смысла. Высокая температура убивает вирусы, и у них происходит улучшение. Они попарились и потом, через некоторое время говорят: чувствую себя совсем по-другому. Это радикулит и остеохондроз.

А вот грыжа, когда человек попарился – наоборот, увеличение пульпозного вещества. И она может увеличиться.

Какие заболевания опорно-двигательного аппарата можно лечить в бане? Узнали о пользе и противопоказаниях-4

С межпозвонковой грыжей вообще стоит держать ухо востро. Ее называют бичом современности.

Валерий Молостов:
Самые калечащие сейчас болезни – это грыжи. Лечить, особенно их, наша медицина не очень может. Почему? Если сделать операцию. Будет повтор. Если вправить, человек нагнулся – тоже рецидив. До конца это заболевание врачи ни в США, ни в Израиле, ни в Беларуси не лечат.

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# Баня # общество # Валерий Молостов

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