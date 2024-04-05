Какие заболевания опорно-двигательного аппарата можно лечить в бане? Узнали о пользе и противопоказаниях

Врачи считают баню хорошим средством при лечении опорно-двигательного аппарата. Главное – помнить все правила и тонкости при посещении парилки, чтобы не нанести вред своему организму. Об этом рассказали в программе «В поисках истины».

Валерий Молостов, мануальный терапевт:

Многие, после того как у них начинает болеть позвоночник, идут в баню. Это не лишено смысла. Высокая температура убивает вирусы, и у них происходит улучшение. Они попарились и потом, через некоторое время говорят: чувствую себя совсем по-другому. Это радикулит и остеохондроз.

А вот грыжа, когда человек попарился – наоборот, увеличение пульпозного вещества. И она может увеличиться.