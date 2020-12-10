Какие вопросы рассмотрят депутаты 10 декабря на очередном заседании осенней сессии в Минске?

Новости Беларуси. Белорусские депутаты соберутся 10 декабря на очередное заседание осенней сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди ключевых вопросов, которые планируется рассмотреть в Овальном зале, изменения в закон о медиации в первом чтении, а во втором – поправки в документ о государственных символах. На повестке дня также законопроекты по вопросам рекламы, научной, инновационной и оперативно-разыскной деятельности. Кроме того, парламентарии намерены ратифицировать ряд международных договоров.