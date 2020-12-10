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Какие вопросы рассмотрят депутаты 10 декабря на очередном заседании осенней сессии в Минске?

10 декабря 2020 06:59
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Новости Беларуси. Белорусские депутаты соберутся 10 декабря на очередное заседание осенней сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди ключевых вопросов, которые планируется рассмотреть в Овальном зале, изменения в закон о медиации в первом чтении, а во втором – поправки в документ о государственных символах. На повестке дня также законопроекты по вопросам рекламы, научной, инновационной и оперативно-разыскной деятельности. Кроме того, парламентарии намерены ратифицировать ряд международных договоров. 

Какие вопросы рассмотрят депутаты 10 декабря на очередном заседании осенней сессии в Минске?-1

Стоит отметить, что еще до закрытия осенней сессии депутатам предстоит рассмотреть и принять основной финансовый документ страны на следующий год. Проект закона о бюджете на 2021 год должен поступить в Палату представителей уже в ближайшие дни.

# Палата представителей # общество # Фотофакт

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