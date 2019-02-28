Что волнует белорусов: какие вопросы приходят на онлайн-сервис БЕЛТА накануне большого разговора с Президентом

Новости Беларуси. Услышать ответы из первых уст. Белорусы активно пользуются возможностью задать свой вопрос главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На онлайн-сервис БЕЛТА, который открылся за несколько дней до большого разговора с Президентом, уже поступили десятки вопросов. Темы, которые волнуют граждан, самые разные: обеспеченность жильем, выплата пособий, поддержка многодетных семей. На уровне регионов красной нитью проходит проблема создания рабочих мест и роста уровня доходов населения.

Также не остаются в стороне вопросы образования, здравоохранения, спорта, развития социальной инфраструктуры. Не обходится и без личных просьб, указываются недоработки на уровне местной власти.