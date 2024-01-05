Участники марафона «От всей души» поздравили ветерана войны с рождественскими праздниками

«От всей души». Благотворительный проект, призванный окружить теплом и вниманием пожилых граждан, продолжает шагать по стране. Сегодня, 5 января, участники марафона добра побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С рождественскими праздниками Нину Георгиевну Пашковскую поздравили глава администрации Заводского района Минска и учащиеся 82-й средней школы. Подарки, поддержка, теплые и душевные поздравления, а в ответ – слова благодарности и слезы радости на глазах. В годы войны Нина Георгиевна была связной и медицинской сестрой в партизанских отрядах. После работала в военкомате. Родила и воспитала пятерых детей. Сегодня у нее 12 внуков и 24 правнука.

Нина Пашковская: Никто не забывает. Когда надо или когда обращаюсь, я-то прошу мало, потому что у меня дети смотрят меня, как я их маленьких так не смотрела, как они меня сейчас смотрят. Очень хорошо!

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

Пропускаешь через себя и думаешь о том, через что пришлось все-таки пройти этим людям, чтобы они спустя 80 лет после освобождения Беларуси, спустя это время они в мельчайших подробностях помнят, что с ними происходило. Поэтому отдавать дань уважения мы не должны, мы обязаны.

На территории Заводского района города Минска проживают свыше 60 тысяч пенсионеров, из них 28 человек – ветераны ВОВ. Молодежь не забывает: в будни и праздники навещают пожилых граждан. Так, благодаря инициативе Президента поддерживается диалог поколений.