Какие варианты подработки в летний период есть у студенческой молодёжи?

Как правило, в летний период студенты и школьники ищут варианты , как подработать. Какие есть варианты?

Татьяна Кудевич, заместитель председателя управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингориполкома:

Не только в летний период. Обычно студенческая молодёжь занимается поиском работы в любое свободное от учебы время: в зимний¸ осенний и летний период. Летом, конечно, уделяется большее внимание этому вопросу. На сегодняшний день мы опрашиваем нанимателей в целях предоставления такой возможности - вакансий для студенческой молодёжи. Что касается студентов, они в основном работают на длительных заполняемых вакансиях, в сфере торговли, строительства, промышленности. Профессии - упаковщики, комплектовщики, члены бригады ресторанов…

Студенческая молодёжь - молодые люди, которым 18 лет, и им проще устроиться, чем школьникам.

Какие вакансии самые востребованные?

Татьяна Кудевич, заместитель председателя управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингориполкома:

50% - это рабочие специальности. Какие востребованы? Это вакансии строительного профиля: арматурщики, бетонщики, плиточники, облицовщики. Есть востребованность в таких профессиях, как санитары, медицинские работники, фельдшеры, реннтгент-лаборанты. Очень востребованы сегодня специалисты инженерных профессий, руководители различных уровней.

Конечно, бывают случаи, когда приходит студент и ориентируется на какую-то легкую добычу - ищет легкий способ заработка денег. Он рассчитывает на легкую работу с высоким уровнем дохода, высокой заработной платой. Когда несоответствие своих желаний, то, конечно, сложно найти работу. Но, как правило, все клиенты, которые к нам приходят, быстро находят возможность быстро трудоустроиться.

Студенческая молодежь может и не приходить в центр по трудоустройству. Студенческая молодёжь использует и другие возможности для самостоятельного поиска работы.