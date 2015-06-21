День медицинского работника – репортаж «Недели» о тех, кто лечит нас и болеет за свою работу

Новости Беларуси. А вот герои этого сюжета программы «Неделя» на СТВ человеческие эмоции, а порой и адреналин, в избытке получают на рабочем месте. Сегодня в Беларуси день медицинского работника. Эта многогранная профессия объединила специалистов самых разных профилей. Кто-то лечит таблетками, кто-то скальпелем, а кому-то остается лишь доброе слово, которое, порой, куда важнее.

Наперегонки со смертью – это про них. Елена – врач не просто бригады скорой помощи, а кардиореанимационной. Это значит, что их реанимобиль отправляется на самые сложные вызовы, где требуется особая подготовка врачей.

Елена Павлова, врач кардиореанимационной Минской городской станции скорой медицинской помощи:

Больше всего нестандартных ситуаций. Не с кем разделить ответственность, но и чудес больше, чем в любой другой отрасли медицины.

Чудеса случаются. Так Елена скромно говорит о случаях, когда она спасает жизнь пациентам. И такое иногда бывает несколько раз за смену.

За 9 лет работы на «скорой» Елена насмотрелась на всякое. Недаром скорую помощь, а тем более реанимацию называют «медицинским спецназом». Но и ее можно удивить.

Елена Павлова:

Человек с третьего этажа выпал и оказался почти без повреждений, женщина с первого — и обе ноги сломаны.

Сегодня смена без приключений. Следующий вызов – пациентка с аритмией. Все обошлось ЭКГ и рекомендацией скорректировать прием лекарств. Но порой работать приходится действительно в экстремальных условиях.

Елена Павлова:

Очень сложно всегда отрабатывать любые визиты, касающиеся детей. Любые отравления, ожоги, утопления...

А здесь не спасают жизни. А чаще даже наоборот — смотрят в лицо смерти. В хоспис, не секрет, попадают пациенты с не обнадеживающими диагнозами. Но самое главное здесь — помочь успокоить боль душевную.

Ольга Мычко, главный врач больницы паллиативного ухода «Хоспис», главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Нельзя дать таблетку счастья, нельзя сделать инъекцию счастья. Паллиативная медицина – это не только обезболивание. Подключаются специалисты, которые решают проблемы психологического плана. Помочь и душе, и телу, тому окружению, которое тоже страдает.

Главный врач Ольга Викторовна 10 лет назад стояла у истоков создания «Хосписа». Говорить об этом не любит, но к работе здесь подтолкнуло и семейное горе. Вокруг себя она собрала такой коллектив, где каждый безгранично любит свою работу. Каждый день сталкиваясь со страданиями, иначе и невозможно.

Ольга Мычко:

В хосписе никто не работает за зарплату. Это желание отдавать. Постоянно себе говоришь: не переноси на себя. Всегда есть глаза, о которые ты споткнешься, когда твою профессиональную защиту все равно пробивает чья-то судьба.

Вера в Бога и в добро помогает сохранять оптимизм и поддерживать бодрость духа в подопечных.

Ольга Мычко:

В этом кабинете у нас проходят службы для работников. Иногда пациенты спускаются сюда.

По европейским стандартам работать в паллиативе можно не более трех лет. Считается, после медик становится циником и эмоционально выгорает. Но здесь есть уникальные сотрудники. Татьяна за 7 лет работы здесь не очерствела душой, зато научилась благодаря пациентам радоваться каждому новому дню. Теперь она своеобразный «донор счастья» для своих подопечных.

Татьяна Лысова, старшая медсестра больницы паллиативного ухода «Хоспис»:

Плакала первые 2 месяца и говорила, что уйду, потому что много знаю, умею, но ничего не получается. Каждый день наши пациенты должны прожить красиво, потому что завтра может не быть. А для этого, чтобы это было красиво, твоя основная задача, чтобы его не рвало, чтобы ему не болело, чтобы ему легко дышалось… Не боги, но если ты понимаешь, что после твоего визита человеку стало хорошо, ты будешь здесь работать.

Татьяна готовится навестить больного дома. По городу у хосписа около 400 подопечных, которым помогают выездные бригады.

За время работы они настолько роднятся с пациентами, что потом, как с друзьями, общаются с родственниками. А некоторые, потеряв родных, становятся волонтерами «Хосписа». Для многих, когда медицина бессильна, это последняя инстанция, откуда можно ждать помощи.

Вера Чуйко, пациентка больницы паллиативного ухода «Хоспис»:

Каждый из нас прожил уже часть жизни, какая-то впереди, у кого-то она короче, у кого-то длиннее. Эту часть жизни все равно надо постараться прожить, интересуясь этой жизнью, все равно находя в ней какие-то положительные черты. Здесь как раз это делают, здесь очень внимательные люди.

Яна Шипко, СТВ:

За этими дверями сейчас идет очень сложная операция на головном мозге. Проводит ее настоящий светило белорусской нейрохирургии. И давайте воспользуемся уникальной возможностью понаблюдать за его работой.

Академик Арнольд Федорович больше полувека в операционной. В свои 77 все еще практикующий нейрохирург. И пока оставлять скальпель не собирается.

Операция сегодня выдалась сложная. У пациентки произошел разрыв аневризма. То же самое в свое время случилось прямо на сцене с Андреем Мироновым, и медики не смогли спасти артиста. В этом случае кровоизлияние удалось вовремя остановить.

За свою практику он провел более 10 тысяч операций. Большинство на головном мозге. Нейрохирургия требует ювелирной точности движений.

Арнольд Смеянович, заведующий нейрохирургическим отделом РНПЦ неврологии и нейрохирургии, академик Национальной академии Беларуси:

Как бы там не хотелось, когда очень тревожное состояние, все равно руки дрожат. Надо брать себя в руки, потому что если ты не справишься с кровотечением, пациент погибнет в течение 5 минут.

Свой колоссальный опыт Арнольд Федорович предает молодежи.

По дороге от операционной до кабинета несмотря на усталость успевает заглянуть к пациентам.

В кабинете после операции его ждет пакет молока. Таков порядок. На столе фото отца — десантника, он погиб на фронте. Летчиком мечтал стать и Альфред Федорович.

Арнольд Смеянович:

Когда в 8 классе одел очки, сам знал, что ни в какую армию, ни в какие летчики не попаду.

Но взлететь пришлось на вершину нейрохирургии.

Однажды появился на пороге кабинета высокий парень. Не узнал его хирург. Оказывается жизнь ему он спас еще 30 лет назад.