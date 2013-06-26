Какие условия труда обязательны в 30-градусную жару?

Новости Беларуси. Температура воздуха в Беларуси продолжает держаться на отметке почти +30. Несмотря на сезон отпусков, многие и в это горячее время остаются на своих рабочих местах. Изменять условия труда приходиться и продавцам сезонных рынков. В зоне риска скоропортящиеся продукты.

Аномально теплый атмосферный фронт страну не покидает уже неделю. В тени столбик термометра показывает почти 30. В городе такая температура ощущается еще острее. От жары страдают и продукты. Особенно фрукты и овощи. На рынках, к примеру, погода – повод, чтобы сбыть их быстрее. В большинстве случаев - это касается санкционированых торговых мест - не в ущерб качеству.

Любовь Кожевникова, старший администратор сезонной части Комаровского рынка:

За качеством продукции следим. Постоянно берут анализы. Любой покупатель может опросить анализ, и ему покажет продавец.

Эпидемиологи советуют в такую жару не покупать фрукты с рук. Так большая вероятность подцепить инфекцию. Скоропортящийся продукты строгий контроль проходят только в крупных торговых точках. Валентина Павловна, к примеру, за свой товар спокойна.

Валентина Момотюк, продавец:

У нас камера хранения есть, поэтому у нас товар свежий. Вот видите: минералку пьем. Жарко.

А у Инны Барановой с такой погодой холодный расчет. За день выручка продавца мороженого – больше трех миллионов рублей. Товар в жаркую пору сбывать просто не успевает.

По нормам под открытым небом нельзя трудиться, если термометр показывает выше 26-ти. Поэтому работа на улице в такую погоду сама по себе считается вредной. В офисах – свои планки микроклимата. До 28 градусов. Если температура выше – работодатель обязан улучшить условия работы.

Григорий Косяченко, Заведующий отделом медицины труда ГУ «РНПЦ гигиены»:

Если это производственные помещения, то должны быть организованы кондиционеры. В том числе и уменьшение длительности рабочего времени.

Погода в общественном транспорте вообще не подпадает под санитарные нормы. Так как в салоне автобуса или троллейбуса пассажиры находятся недолго. Однако для кондуктора, к примеру, – это рабочее место. Для него действуют те же, офисные, правила работы. То же самое – и для водителя.

А те, кто в жаркие дни отдыхает в городе, делает это по-разному. В курортные зоны превращаются даже самые небольшие места в городе, где есть вода.

В ближайшие дни, по словам синоптиков, жара не отступит, хоть и придут дожди. А долгожданная прохлада в Беларусь придет только ближе к выходным, но ненадолго. Поэтому лето – в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.