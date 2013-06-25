Для чего иностранные волонтеры приезжают в Минск?

Новости Минска. В наш город людей приводят разные пути. Кто-то приезжает как турист, кто-то в гости, кто-то в поисках работы, кто-то в командировку. А есть люди, которые оказались в Минске по зову доброй воли, в прямом смысле слова. Это волонтёры – те, кто безвозмездно участвуют в различных проектах для общей пользы.

Именно в таком качестве Минск посетили Элис, Томас, Виктор, Гвэн, Майки, Катарина и другие ребята из разных европейских стран.

Майки Вессельманн и Катарина Волльратх, волонтеры (Германия):

Мы волонтеры из Германии, мы приехали сюда, живем в Минске 1 год. Учим русский и работаем в детском хосписе.

У каждого из них свои причины быть волонтёром и трудиться в незнакомой для себя стране. Одни хотят выучить язык, другим нужно время и опыт, чтобы определиться с будущей профессией и планами на жизнь.

Томас Бергманн, волонтер (Германия):

Общество многое нам дает, и волонтерство – хороший способ что-то вернуть окружающим. Не обязательно, как профессионал, просто помочь, создать возможности, которых иначе у них бы не было.

У Элис и Катарины другая мотивация волонтёрской работы.

Элис Шмитт, волонтер (Германия):

После школы я хотела заняться чем-то практическим, а не продолжать изучать теорию в университете.

Катарина Волльратх, волонтер (Германия):

Это легкий способ путешествовать. Ты узнаешь культуру, людей, встречаешь новых друзей.

По прибытии в Минск, Элис, Томас и Виктор развернули деятельность на базе молодёжной образовательной организации. Благодаря ребятам у минчан появилась возможность бесплатно заниматься немецким языком, йогой, проводить время в молодёжном центре, организованном ребятами.

Томас Бергманн, волонтер (Германия):

Я организовал дискуссионный клуб, который называется «Окна мира», где мы говорим о новых идеях, актуальных вопросах. Я делаю это из любопытства, так как считаю, что мир вокруг меня очень интересен. И мне хочется поделиться этим с людьми. Я предоставляю тему, показываю видео, и потом – дискуссия.

Другая команда добровольцев трудится в иной области, помогая детям из хосписа.

Майки Вессельманн, волонтер (Германия):

Мы приезжаем к семьям, там мы играем с детьми и общаемся с родителями.

Мария Мазаник, волонтер (Беларусь):

Иногда нужно посидеть, книжки почитать и поговорить с ребенком. Иногда организовываем мероприятия для детей, которые в стабильном состоянии, дискотеки. Я в колледже учусь на парикмахера, и вот, мы с одногруппницами ездили делать макияж и прически, устроили такой мини-праздник, мини-конкурс, потом с детками танцевали.

Волонтёры не только проводят время с малышами, но и пытаются привлечь внимание общественности к проблемам хосписа. С этой целью они готовят сейчас масштабный благотворительный пробег в Минске.

Волонтёрские проекты радуют своим разнообразием. Местные и международные, летние и продолжительностью в целый год. Тематика проектов самая разная: социальная, образовательная, культурная, природоохранная.

Именно в экологическом секторе работает гостья из Франции Гвен, которую привлекла в Беларусь удивительно разнообразная природа нашей страны.

Гвенаиг Виоль, волонтер (Франция):

Я работаю в двух проектах. Зимой мы проводили измерения на болотах выделений углекислого газа и метана, чтобы доказать, что осушение болот негативно сказывается на окружающей среде и влияет на климат. Весной и летом я больше времени провожу в работе с птицами, главная задача – подсчет вертлявой камышовки. Очень милая птичка! Мы отправляемся вновь на болота и считаем этих птиц, это очень нелегко! Мы проходим пешком многие километры, пробираясь через заросли. Но это очень здорово, просто потрясающе, как прекрасна природа здесь, в Беларуси! Во Франции у нас нет таких огромных природных массивов.

Волонтерство – это возможность расширить кругозор, познакомиться с другой страной и её культурой.

Элис Шмитт, волонтер (Германия):

Я решила приехать сюда, поскольку хотела попробовать совершенно другой образ жизни. Он здесь очень отличается от жизни в Берлине.

Томас Бергманн, волонтер (Германия):

Беларусь – европейская страна, не так уж далеко от Германии, но в то же время все здесь совсем по-другому. Да и вторая причина, по которой я приехал именно сюда – возможность поучить русский язык.

В то же время есть и свои сложности: языковой барьер, адаптация к другому стилю жизни и климату.

Гвенаиг Виоль, волонтер (Франция):

Я из совсем маленького городка, и поэтому в Минске поначалу было нелегко. Это огромный город с просторными проспектами, к которым я совсем не привыкла. Поначалу я боялась ходить в магазины и спрашивать там что-нибудь. Я не говорю по-русски, это была проблема.

Но в этом и ценность волонтёрства: такой опыт делает людей более гибкими и сильными. И вот уже чужой город становится родным, и в нём появляются любимые места.

Томас Бергманн, волонтер (Германия):

Минск не очень старинный город, здесь нет узких улочек и старых домов. Вернее, их не много, но они есть, если поискать. Мне нравятся такие улицы, как Раковская, Интернациональная. Там есть дух старины.

Элис Шмитт, волонтер (Германия):

Мне нравятся парки. Например, Парк дружбы народов, лес на Востоке. Мне нравятся некоторые здания, например, «Белэкспо». А еще мне кажется, что закаты и рассветы здесь, в Минске, особенные. Очень красивые.

Гвенаиг Виоль, волонтер (Франция):

Мое любимое место в Минске – Немига. Это место встречи природы и города.

Мир прекрасен и удивителен, волонтёрство - один из способов познавать его и делать лучше. А значит, быть счастливее, ведь, помогая другим - помогаешь и себе, сообщили в пограмме «Минск и минчане» на СТВ.

Мария Мазаник, волонтер (Беларусь):

В нашем мире нужно друг другу помогать, если ты можешь бескорыстно помочь, то почему бы это не сделать.