Светодиодное освещение появится на улице Орловской, МКАД и проспекте Победителей ко Дню Независимости

Новости Беларуси. Огни большого города. Светодиодное освещение появится на улице Орловской, минской кольцевой и проспекте Победителей ко Дню Независимости. После удачного тест-драйва в центре города современная подсветка появится во всех районах столицы.

Главное достоинство яркого ноу-хау – энергосберегающие технологии. На художественную и светодинамическую подсветку Минска уходит менее полупроцента от общегородского потребления всей электроэнергии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:

До 3 июля нашим предприятием будут оборудованы три наземных путепровода. Это улица Орловская, кольцевая дорога и проспект Победителей, Логойский тракт на пересечении с проспектом Победителей. К 3 июля там будет оборудована современная светодиодная подсветка путепроводов.