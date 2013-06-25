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Светодиодное освещение появится на улице Орловской, МКАД и проспекте Победителей ко Дню Независимости

25 июня 2013 17:43
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Новости Беларуси. Огни большого города. Светодиодное освещение появится на улице Орловской, минской кольцевой и проспекте Победителей ко Дню Независимости. После удачного тест-драйва в центре города современная подсветка появится во всех районах столицы.

Главное достоинство яркого ноу-хау – энергосберегающие технологии. На художественную и светодинамическую подсветку Минска уходит менее полупроцента от общегородского потребления всей электроэнергии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:
До 3 июля нашим предприятием будут оборудованы три наземных путепровода. Это улица Орловская, кольцевая дорога и проспект Победителей, Логойский тракт на пересечении с проспектом Победителей. К 3 июля там будет оборудована современная светодиодная подсветка путепроводов.

# общество # День Независимости 3 июля в Беларуси # Славомир Гриневич # УП «Мингорсвет» # 3 июля 2013 в Минске и Беларуси: День Независимости

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