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Беларусь рассматривает Индонезию в качестве ключевого партнёра в Юго-Восточной Азии

15 декабря 2025 16:57
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А сейчас о внешнеполитических интересах Беларуси на дальней дуге. В частности, о векторах экономического сотрудничества с Индонезией. В каких направлениях Минск и Джакарта видят потенциальную выгоду? Ответ на этот вопрос ищем не в теории, а на практике. Белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра нашей страны Виктором Каранкевичем находится с рабочим визитом в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня на встрече с министром торговли обсудили вопросы углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, развития совместных инвестиционных проектов, а также совершенствования механизмов торговли. Беларусь и Индонезия намерены увеличивать товарооборот и реализовывать совместные инициативы в промышленности и сельском хозяйстве.

Наша страна выступает за сотрудничество и на более глобальном уровне, в частности на площадке ЕАЭС. Сегодня же было заключено соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. И это новые перспективы для экспорта отечественных товаров и услуг. Беларусь рассматривает Индонезию в качестве ключевого партнера в регионе Юго-Восточной Азии.

Беларусь рассматривает Индонезию в качестве ключевого партнёра в Юго-Восточной Азии-2

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Экономики Беларуси и Индонезии дополняют друг друга. Мы поставляем в Индонезию продукты питания и удобрения, которые важны для укрепления продовольственной безопасности страны. Мы готовы и далее наращивать сотрудничество в этой стратегической сфере. В свою очередь из Индонезии Беларусь импортирует широкую линейку продукции пальмовое масло, масло какао. Мы видим серьезные перспективы для наращивания сотрудничества и реализации субъектами хозяйствования новых проектов по самому широкому кругу направлений.

Прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество со странами Глобального Юга – один из приоритетов Беларуси на внешнем контуре. Как и участие в интеграционных процессах. В прошлом году наша страна стала членом ШОС, а также партнером БРИКС.

В нынешнем – Индонезия присоединилась к БРИКС в качестве полноправного члена организации. Все это создает дополнительные возможности для диалога и сотрудничества на взаимовыгодной основе, где в центре внимания экономическое развитие.

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