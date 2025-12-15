Беларусь рассматривает Индонезию в качестве ключевого партнёра в Юго-Восточной Азии

А сейчас о внешнеполитических интересах Беларуси на дальней дуге. В частности, о векторах экономического сотрудничества с Индонезией. В каких направлениях Минск и Джакарта видят потенциальную выгоду? Ответ на этот вопрос ищем не в теории, а на практике. Белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра нашей страны Виктором Каранкевичем находится с рабочим визитом в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня на встрече с министром торговли обсудили вопросы углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, развития совместных инвестиционных проектов, а также совершенствования механизмов торговли. Беларусь и Индонезия намерены увеличивать товарооборот и реализовывать совместные инициативы в промышленности и сельском хозяйстве.

Наша страна выступает за сотрудничество и на более глобальном уровне, в частности на площадке ЕАЭС. Сегодня же было заключено соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. И это новые перспективы для экспорта отечественных товаров и услуг. Беларусь рассматривает Индонезию в качестве ключевого партнера в регионе Юго-Восточной Азии.