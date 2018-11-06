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Какие трудовые подарки преподнесли белорусам к 7 ноября?

06 ноября 2018 19:01
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Новости Беларуси. Делать знаковые подарки в преддверии 7 ноября в Беларуси уже стало доброй традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие трудовые подарки преподнесли белорусам к 7 ноября?-1

Историческая дата одна из самых ожидаемых, ведь каждый год, традиционно, для тысяч жителей в разных регионах страны открываются новые социально значимые объекты: поликлиники, детские сады, оздоровительные комплексы.

Подробности – в видеоматериале

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# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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