Наталья Водянова в ПВТ: Развитие IT-бизнеса в Беларуси позволит привлечь инвесторов со всего мира

Новости Беларуси. Развитие IT-бизнеса в Беларуси позволит привлечь инвесторов со всего мира. Такое мнение высказала 18 мая мировая супермодель и филантроп Наталья Водянова, посещая минский офис компании-резидента ПВТ «Айдиономикс Диджитал», продукт Flo, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году в статусе бизнес-вумен она инвестировала в белорусское приложение и вошла в совет директоров проекта. По мнению Натальи Водяновой, белорусская разработка изменит мир в лучшую сторону. Сервис позволяет отслеживать состояние женского здоровья и является лидером в своем сегменте в мировом масштабе. Искусственный интеллект, используемый в Flo, также подсказывает, как можно изменить свой образ жизни – дает персональные советы, основанные на внесенных ранее данных и анализе десятков миллионов пользователей.

Наталья Водянова пообщалась с разработчиками, а также оставила время на фото и автографы. Приложение Flo создано минской командой известного IT-бизнесмена Дмитрия Гурского, компанией-резидентом Парка высоких технологий «Айдиономикс Диджитал».

Инвестировал в сервис и международный венчурный фонд Флинт Кэпитал – порядка 6 миллионов долларов, активно работающий со стартапами в Израиле и России. Сегодня наш мобильный продукт для женского здоровья номер 1 в мире по количеству скачиваний, входит в топ 5 медицинских приложений США и имеет самый высокий рейтинг на рынке в GooglePlay и Appstore.

Наталья Водянова, супермодель, член совета директоров компании FLO:

Я считаю, что такой прецедент, что Беларусь первой поддержала криптовалюту и вообще развитие IT-бизнеса – это возможность для страны привлечь интересные комьюнити со всего мира.

Тема женского здоровья мне близка. У меня пятеро детей. Последняя беременность была тяжелой и для меня это тоже послужило таким сигналом, чтобы поддержать этот проект. Ну, и конечно то, что ребята из Беларуси, что это постсоветское пространство, так близко к дому, что я могу поддержать какой-то крутой стартап.