Музей истории Великой Отечественной войны отмечает 80-летие

Его стены хранят память о мужестве и трагедии белорусского народа. 80 лет со дня образования 22 октября отмечает музей истории Великой Отечественной войны. Поздравления коллективу направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

80 лет назад в основу экспозиции музея легли боевые листки, документы, партизанское оружие и награды – то, что удалось собрать и сохранить еще в 1942 году. Первым посетителям музея были представлены около 300 экспонатов, сегодня их количество возросло до 164 тысяч.

Римма Рум, заместитель директора по научной работе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: Уникальность музея связана с теми экспонатами, которые хранятся в нем. Прежде всего это уникальные коллекции, рукописные партизанские журналы и самодельное партизанское оружие. Эти коллекции можно увидеть только в нашем музее и больше нигде. Главным источником поступления являются наследники участников Великой Отечественной войны, которые передают свои семейные реликвии в фонды нашего музея. Каждый год мы принимаем на постоянное хранение более тысячи единиц.

Молчаливые свидетели страшных лет наполняют 11 тематических залов и рассказывают о событиях самой кровопролитной войны в истории человечества. Эти экспонаты – живое доказательство правды, которую на Западе сегодня пытаются исказить.

Каждый год музей посещают около 570 тысяч человек. В его залах уже побывали представители 100 государств.