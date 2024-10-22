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Музей истории Великой Отечественной войны отмечает 80-летие

22 октября 2024 10:37
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Его стены хранят память о мужестве и трагедии белорусского народа. 80 лет со дня образования 22 октября отмечает музей истории Великой Отечественной войны. Поздравления коллективу направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музей истории Великой Отечественной войны отмечает 80-летие-2

80 лет назад в основу экспозиции музея легли боевые листки, документы, партизанское оружие и награды – то, что удалось собрать и сохранить еще в 1942 году. Первым посетителям музея были представлены около 300 экспонатов, сегодня их количество возросло до 164 тысяч.

Музей истории Великой Отечественной войны отмечает 80-летие-4

Римма Рум, заместитель директора по научной работе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Уникальность музея связана с теми экспонатами, которые хранятся в нем. Прежде всего это уникальные коллекции, рукописные партизанские журналы и самодельное партизанское оружие. Эти коллекции можно увидеть только в нашем музее и больше нигде. Главным источником поступления являются наследники участников Великой Отечественной войны, которые передают свои семейные реликвии в фонды нашего музея. Каждый год мы принимаем на постоянное хранение более тысячи единиц.

Музей истории Великой Отечественной войны отмечает 80-летие-6

Молчаливые свидетели страшных лет наполняют 11 тематических залов и рассказывают о событиях самой кровопролитной войны в истории человечества. Эти экспонаты – живое доказательство правды, которую на Западе сегодня пытаются исказить. 

Каждый год музей посещают около 570 тысяч человек. В его залах уже побывали представители 100 государств.

# Великая Отечественная война

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