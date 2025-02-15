Какие специалисты востребованы на рынке труда? Обсудят эксперты в ток-шоу «Большой город»

Рабочие профессии в Беларуси становятся все более популярными. Около трети выпускников 9 классов делают выбор в пользу поступления в колледжи. Какие специалисты востребованы на рынке труда? Об этом и не только расскажут гости ток-шоу «Большой город».

Система образования подстраивается под запросы времени и потребности на рынке труда. В Беларуси сложилась тенденция к увеличению популярности колледжей среди молодежи. В чем плюсы?

Учащиеся колледжей становятся достаточно рано финансово самостоятельными, потому что у них есть возможность получать и стипендию, и получать денежные средства от практики. В белорусской модели образования большое внимание уделяют практикой ориентированности. Как применяется этот принцип в колледжах?

Учебный план рабочих профессий содержит 60-70 % только производственного обучения, из которых 40 % – это производственное обучение в мастерских, 20-30 % – это конкретно уже с выходом на предприятие. Трудовые династии – пример того, как передавать любовь к работе, профессионализму, мастерству из поколения в поколение. В студии «Большого города» представители семьи, общий стаж которой на одном предприятии удивит многих.