Творчество помогло не упасть духом. Художник-любитель рассказал о своем необычном увлечении

О вышивании крестиком и не только поговорим сегодня с гостем «Нового утра» Сергеем Кучуком, художником-любителем.

Александр Стасевич, ведущий:

Сергей, очень много преград на жизненном пути, очень много ударов судьбы. Но в вашу жизнь пришло творчество. Расскажите про это.

Сергей Кучук, художник-любитель:

Творчество пришло в мою жизнь не сразу. Постепенно я к нему пришел, когда попал в Логойский дом-интернат для престарелых и инвалидов. И там какое-то время прожил. И в один прекрасный момент там проживающая предложила попробовать.

Сразу маленькие работки были, но ей понравилось. Говорит, ты можешь, попробуй. Потом перешел на более сложную работу. Из шерсти нитки были. Котят вышивал. И получилось очень замечательно. И так я пришел к такому рукоделию. И потом вступил в кружок «Вянок талентаў». И там вот я уже начал работать вместе с остальными проживающими, вышивать изделия.