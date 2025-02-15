IT-будущее – школьники Минской области сразились за выход в финал чемпионата по высоким технологиям

Трамплин в профессиональное IT-будущее и поддержка талантливой молодежи на всех уровнях. Одаренные школьники Минской области сразились за выход в финал чемпионата по высоким технологиям «Робин», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача учащихся средних и старших классов – показать технические, инженерные и творческие навыки, которым обучают в школах. Среди состязаний – 3D-моделирование, графический дизайн, программирование, а для самых младших – футбол и сумо роботами, сконструированными самостоятельно. Соревнование проходит в 17 номинациях, из которых 2 – новые: работа в дополненной виртуальной реальности и создание интерактивных презентаций.

Даниил Лукьянов, учащийся Рассветовской средней школы Клецкого района:

Суть задания – создать интерактивную VR-игру, где мы сможем с помощью VR-очков прогуляться и посмотреть достопримечательности нашего родного города. Виртуальное конструирование – очень полезный навык. Его применяют в машиностроении, конструировании, инженерной, космической направленности. Я обучался этому в школе, нам купили VR-очки, на большинстве уроков, например, английский или биология, мы используем технологии, игры обучающие.

Виолетта Ермаченок, учащаяся гимназии № 1 Борисова:

Моя основная задача – создать презентацию про солнечную систему, чтобы людям было интересно ее посмотреть и пройти викторину в конце. Мы сейчас в школе проходим презентации, и я дополнительно хожу к педагогу. В будущем я хочу связать свою профессию с программированием.