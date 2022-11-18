Какие социальные направления развивают белоруски? Аспекты такого бизнеса обсудили в Минске
Новости Беларуси. Белорусские женщины активно осваивают социальный бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он предполагает создание условий для адаптации людей с ограниченными возможностями. Стратегию развития доброго дела обсуждали 18 ноября в столице.
На встрече более 40 участниц: сенаторы, практикующие бизнес-леди и те, кто только планирует начать свое дело. За круглым столом активистки обменялись опытом и обсудили основные аспекты развития инклюзивного направления.
Итогом цикла тематических встреч станет единый документ, в котором будут отражены пути решения проблем в развитии женского предпринимательства. Его представят на рассмотрение правительству.
Ольга Русинович, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:
В нашем государстве существует немало субъектов хозяйствования, которые активно развивают те направления, которые мы считаем социальными направлениями. Если раньше это были направления, которые в основном касались трудоустройства каких-то уязвимых слоев населения, то сегодня это уже не только создание дополнительных рабочих мест. Сегодня это уже и подготовка каких-то специальных социальных программ адаптации, сегодня это уже работа по безопасности экологической, сегодня это уже туристические услуги.
Встреча прошла в рамках трехстороннего соглашения между Министерством экономики, Белорусским союзом женщин и одним из банков.