Какие социальные направления развивают белоруски? Аспекты такого бизнеса обсудили в Минске

На встрече более 40 участниц: сенаторы, практикующие бизнес-леди и те, кто только планирует начать свое дело. За круглым столом активистки обменялись опытом и обсудили основные аспекты развития инклюзивного направления.

Ольга Русинович, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:

В нашем государстве существует немало субъектов хозяйствования, которые активно развивают те направления, которые мы считаем социальными направлениями. Если раньше это были направления, которые в основном касались трудоустройства каких-то уязвимых слоев населения, то сегодня это уже не только создание дополнительных рабочих мест. Сегодня это уже и подготовка каких-то специальных социальных программ адаптации, сегодня это уже работа по безопасности экологической, сегодня это уже туристические услуги.