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Какие социальные направления развивают белоруски? Аспекты такого бизнеса обсудили в Минске

18 ноября 2022 20:34
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Новости Беларуси. Белорусские женщины активно осваивают социальный бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он предполагает создание условий для адаптации людей с ограниченными возможностями. Стратегию развития доброго дела обсуждали 18 ноября в столице.  

Какие социальные направления развивают белоруски? Аспекты такого бизнеса обсудили в Минске-1

На встрече более 40 участниц: сенаторы, практикующие бизнес-леди и те, кто только планирует начать свое дело. За круглым столом активистки обменялись опытом и обсудили основные аспекты развития инклюзивного направления.  

Какие социальные направления развивают белоруски? Аспекты такого бизнеса обсудили в Минске-4

Итогом цикла тематических встреч станет единый документ, в котором будут отражены пути решения проблем в развитии женского предпринимательства. Его представят на рассмотрение правительству.  

Какие социальные направления развивают белоруски? Аспекты такого бизнеса обсудили в Минске-7

Ольга Русинович, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:  
В нашем государстве существует немало субъектов хозяйствования, которые активно развивают те направления, которые мы считаем социальными направлениями. Если раньше это были направления, которые в основном касались трудоустройства каких-то уязвимых слоев населения, то сегодня это уже не только создание дополнительных рабочих мест. Сегодня это уже и подготовка каких-то специальных социальных программ адаптации, сегодня это уже работа по безопасности экологической, сегодня это уже туристические услуги.  

Какие социальные направления развивают белоруски? Аспекты такого бизнеса обсудили в Минске-10

Встреча прошла в рамках трехстороннего соглашения между Министерством экономики, Белорусским союзом женщин и одним из банков. 

# Женщины Беларуси # общество # Ольга Русинович # Фотофакт

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