Возле Свято-Духова собора в Минске очередь из тех, кто хочет поклониться деснице Димитрия Солунского

Новости Беларуси. Минчане с самого утра стоят в очереди, чтобы поклониться мощам великомученика Димитрия Солунского.

В Минский Свято-Духов кафедральный собор доставлена десница святого.

Православные 5 ноября поминают предков. И именно с этим святым и связана традиция отмечать в первую субботу ноября Родительскую субботу. Чтобы прикоснуться к святыне, люди готовы ждать своей очереди долгое время, их не пугает даже холод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Якубович:

Холодно, но я думаю, что Бог нас вознаградит за это. Поэтому и стоим, терпим и не уходим. Свято верю в такие вещи – помянуть родителей, предков своих, которые ушли из этой жизни.