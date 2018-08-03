Закрыт на ремонт лестничный марш, ведущий с «Октябрьской» к универсаму «Центральный»

Новости Беларуси. Один из пешеходных переходов станции метро «Октябрьская» закрыт. У этого выхода два параллельных лестничных марша: перекрыли часть, ведущую к универсаму «Центральный», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Один из пешеходных переходов станции метро «Октябрьская» закрыт. У этого выхода два параллельных лестничных марша: перекрыли часть, ведущую к универсаму «Центральный», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь обновят поручни и заменят ступени. Кстати, движению пешеходов ремонт не препятствует. К привычному маршруту минчане смогут вернуться в начале сентября.