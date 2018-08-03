Окончание капремонта многострадального дома по Янки Мавра запланировано на август

Новости Беларуси. Капитальный ремонт дома № 29 на Янки Мавра планируют завершить уже в августе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ранее мы рассказывали о претензиях жильцов к срокам и качеству работ (подробнее здесь). В ЖКХ заверили, что благоустройство дома и прилегающей территории проводится по плану. Согласно нему строительство должны завершить до 31 августа. Большая часть работ уже выполнена, а срок строительства мансарды зависит от решения вопроса с допуском строителей в квартиры.

Игорь Кокало, главный инженер КУП «ЖКХ № 1 Фрунзенского района»:

В 2018 году проектная документация прошла госстройэкспертизу, после чего и было получено разрешение на устройство мансардного этажа. В 2011 был произведен опрос с последующим обходом всех квартир. Есть составленный акт с оригиналом подписей, с которым можно ознакомиться в отделе капитального ремонта. Жильцы могут прийти запросить: в этом акте стоят оригиналы подписей, которые сверялись.