Какие сейчас запросы у рынка труда и как мотивировать специалистов? О человеческом капитале говорили в Минске

О том, как использовать этот потенциал, говорили в рамках очередного заседания проекта «Экспертная среда». Беларусь подвела предварительные итоги переписи населения. Уже можно обозначить некоторые тренды, такие как урбанизация или внутренняя миграция.

Марианна Щеткина, председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин»:

Самая главная ценность для любого государства – это люди, это человеческий капитал, который включает в себя не только образование, не только уровень интеллекта – оно включает в себя еще компетенции, профподготовку, опыт и умение учиться и переучиваться.

Какие сегодня есть запросы у рынка труда, есть сегодня асимметрия в размещении трудовых ресурсов? Есть, мы знаем. Что нужно сделать, какие экономические механизмы надо сегодня включать? Как надо мотивировать молодежь, как надо мотивировать специалистов для того, чтобы сегодня действительно человеческий капитал давал отдачу? Ведь капитал – это основные средства, это активы человека.

Проект «Экспертная среда» каждую неделю собирает экспертов за круглым столом, чтобы обсудить актуальные и острые темы.