Какие самые частые проблемы при строительстве дома? О подводных камнях поговорили с инженером

Стройка для многих – задачка со звездочкой. Поможем найти ответы на интересующие вопросы.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Дашкевич, инженер-строитель, специалист компании по малоэтажному строительству.
Дмитрий Потапович, ведущий:
С чего начать строительство дома? С выбора участка?
Дмитрий Дашкевич, инженер-строитель, специалист по малоэтажному строительству:
Предположим, участок есть. Как он выбирается? Есть ли инфраструктура, инженерные сети, есть ли рядом лес. Далее, самая распространенная ошибка: Google, Яндекс, проект дома, фасад копируют, распечатают, начинают строить. Дальше ребус начинается.
Всегда нужно, чтобы был проект. Лучше всего типовой. Есть много компаний с типовыми проектами. Там, помимо планов фасадов, есть все рассчитанные конструкции – какого диаметра арматура, какой марки бетон, какого сечения стропильная система, какая глубина заложения фундамента.
Дмитрий Потапович:
Какие нужны документы, разрешения, чтобы начать строительство?
Дмитрий Дашкевич:
Мы купили проект, выбрали. Когда уже есть участок, мы понимаем, что будем строить дом. Обращаемся в исполком, чтобы нам дали разрешение на проектирование и строительство. Когда у нас есть это на руках, есть проект, мы идем к архитектору района, сельсовета, ставим штампы на фасадах, планировке. И далее смотрим, есть ли рядом с участком центральные сети: вода, канализация, газ, электричество. В каждую службу, которая отвечает за данную наружную сеть, мы пишем заявление: просим дать технические условия, откуда подключить воду, как врезаться в канализацию, сколько киловатт электричества нам нужно на наш дом. Нам дают эти бумаги, мы делаем отдельный проект на наружные сети. И дальше строим по этим проектам. Этап сбора документов занимает месяца 2-3.
Что лучше, обратиться в строительную компанию или к отдельно взятым строителям? Смотрите в видео.