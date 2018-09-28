Какие причёски сейчас в моде и почему стоит заплетать осенью косички?

Погода безжалостна к модницам! Осень, жалуются они, сводит на нет все попытки выглядеть стильно. Ветер, дождь слякоть, пронизывающий холод – всё это заставляет махнуть рукой на укладки. Как быть?
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – парикмахер-модельер – Людмила Бразговка и парикмахер-модельер – Анатолий Лазарев.
Причёски осени-2018: парикмахеры рекомендуют ультрафиолетовые окраски
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