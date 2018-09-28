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Какие причёски сейчас в моде и почему стоит заплетать осенью косички?

28 сентября 2018 16:16
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Погода безжалостна к модницам! Осень, жалуются они, сводит на нет все попытки выглядеть стильно.  Ветер, дождь слякоть, пронизывающий холод – всё это заставляет махнуть рукой на укладки. Как быть?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – парикмахер-модельер – Людмила Бразговка и парикмахер-модельер Анатолий Лазарев.

Причёски осени-2018: парикмахеры рекомендуют ультрафиолетовые окраски

Как косички помогут не заболеть осенью?

Мужские причёски-2018: «Основным трендом являются удлинённые волосы»

Плойка и волосы: что выбрать для защиты – спрей или лосьон?

# Прически # общество # Людмила Бразговка # Анатолий Лазарев

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