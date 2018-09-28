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Последний срок: жители Минской области должны заключить договора на теплообеспечение до 1 октября

28 сентября 2018 13:56
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Новости Беларуси. Дополнительный документ и последний срок первого октября. Договоры на теплообеспечение должен заключить каждый из потребителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Последний срок: жители Минской области должны заключить договора на теплообеспечение до 1 октября -1

Более 30 % жителей Минщины поставили свои подписи, тем самым гарантировали себе отопление в жилье. Теоретически изменений не будет. Тепло, как и раньше, включат во всех домах. Кстати, не исключено, что уже с этого дня. Но новый договор должен узаконить услугу и обеспечить ее качество. Наиболее активно себя проявили жители Несвижского, Клецкого и Молодечненского районов.

Последний срок: жители Минской области должны заключить договора на теплообеспечение до 1 октября -4

Заключить договоры можно в жилищно-эксплуатационных организациях районов и расчетно-справочных центрах. Этот документ необходим для ведения точной статистики и анализа. Без него тоже невозможно составить полную базу данных претендентов на безналичные жилищные субсидии и реализовать идею государственной поддержки малоимущих граждан.

Последний срок: жители Минской области должны заключить договора на теплообеспечение до 1 октября -7

Последний срок: жители Минской области должны заключить договора на теплообеспечение до 1 октября -9

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

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