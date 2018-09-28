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Причёски осени-2018: парикмахеры рекомендуют ультрафиолетовые окраски

28 сентября 2018 16:54
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – парикмахер-модельер – Людмила Бразговка и парикмахер-модельер Анатолий Лазарев.

Как выглядеть стильно и красиво?

Людмила Бразговка, парикмахер-модельер:
Зима-осень. Как рождается мода? Она рождается от нашей природы. Летом были розовые концы, длинные распущенные волосы. А сейчас осень. На сегодняшний день, если длинные волосы, цветовая гамма идёт по моде. Сегодня – ультрафиолетовые окраски, корень коричневый, каштан, светлый цвет волос.

Какие причёски сейчас в моде и почему стоит заплетать осенью косички?

Причёски осени-2018: парикмахеры рекомендуют ультрафиолетовые окраски-1

# Прически # общество # Людмила Бразговка # Анатолий Лазарев

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