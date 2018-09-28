Причёски осени-2018: парикмахеры рекомендуют ультрафиолетовые окраски

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – парикмахер-модельер – Людмила Бразговка и парикмахер-модельер – Анатолий Лазарев.

Как выглядеть стильно и красиво?

Людмила Бразговка, парикмахер-модельер:

Зима-осень. Как рождается мода? Она рождается от нашей природы. Летом были розовые концы, длинные распущенные волосы. А сейчас осень. На сегодняшний день, если длинные волосы, цветовая гамма идёт по моде. Сегодня – ультрафиолетовые окраски, корень коричневый, каштан, светлый цвет волос.

Какие причёски сейчас в моде и почему стоит заплетать осенью косички?