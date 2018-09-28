29 и 30 сентября в Беларуси ожидаются мокрый снег и заморозки

Новости Беларуси. На предстоящих выходных в Беларуси ожидается мокрый снег.

По информации Белгидромета, 29 сентября в стране будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, утром на северо-восточных территориях возможен мокрый снег.

Ветер прогнозируется северо-западный, умеренный, днём в некоторых районах – порывистый. При порывах скорость ветра будет достигать 12 м/с.

Ночью температура воздуха составит +3… +9°С, по северо-востоку воздух будет ещё холоднее – 0… +2°С. Днём столбик термометра будет показывать до +8… +14°С.

30 сентября в республике осадки не ожидаются. Ветер ожидается западный, юго-западный умеренный, днём по северу – порывистый (до 14 м/с).

Ночью почти по всей Беларуси прогнозируются заморозки. Воздух остынет до 0… -4°С, по северу будет теплее – от +1°С до +4°С. Днём потеплеет до +9… +15°С.

В конце первого месяца осени в Беларуси начинается отопительный сезон.