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29 и 30 сентября в Беларуси ожидаются мокрый снег и заморозки

28 сентября 2018 13:00
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Новости Беларуси. На предстоящих выходных в Беларуси ожидается мокрый снег.  

По информации Белгидромета, 29 сентября в стране будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, утром на северо-восточных территориях возможен мокрый снег.  

Ветер прогнозируется северо-западный, умеренный, днём в некоторых районах – порывистый. При порывах скорость ветра будет достигать 12 м/с.  

Ночью температура воздуха составит +3… +9°С, по северо-востоку воздух будет ещё холоднее – 0… +2°С. Днём столбик термометра будет показывать до +8… +14°С.  

30 сентября в республике осадки не ожидаются. Ветер ожидается западный, юго-западный умеренный, днём по северу – порывистый (до 14 м/с).  

Ночью почти по всей Беларуси прогнозируются заморозки. Воздух остынет до 0… -4°С, по северу будет теплее – от +1°С до +4°С. Днём потеплеет до +9… +15°С.  

В конце первого месяца осени в Беларуси начинается отопительный сезон. 

С 28 сентября будет включаться отопление в больницах, детских садах и школах Минска (подробнее здесь).  

# Погода в Беларуси # общество

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