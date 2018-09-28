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Как косички помогут не заболеть осенью?

28 сентября 2018 16:55
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – парикмахер-модельер – Людмила Бразговка и парикмахер-модельер Анатолий Лазарев.

Людмила Бразговка, парикмахер-модельер:
Можно косички плести. Например, сегодня – осень-зима. Надо сделать легкую туперовку, это – защита от тепловой функции, это – здоровье клиентки. Когда волосы всё время распущены, две третьих волос – уже заболевание. Вот эти концы, которые уже от ветра, холода идут в корень, луковицу, человек начинает болеть.

Какие причёски сейчас в моде и почему стоит заплетать осенью косички?

# Прически # общество # Людмила Бразговка # Анатолий Лазарев

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