Ставку сделали в Слуцке: обладателя выигрыша в 225 тысяч разыскивают организаторы лотереи

Известно, что ставку сделали в Слуцке, а составить комбинацию из пяти чисел счастливчик доверил компьютеру. При этом самому игроку ставка обошлась всего в 1,5 рубля.

Новости Беларуси. Обладателя крупного выигрыша разыскивают организаторы одной из национальных лотерей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Хромылев, генеральный директор компании оператора электронных интерактивных игр:

Мы, безусловно, ждем победителя. Мы готовимся его встречать и сделаем все так, чтобы этот день запомнился как человеку, который выиграл джек-пот, так и всем сотрудникам нашей компании.

По условиям лотереи, деньги будут ждать владельца полгода.

Если же он не объявится, организаторы перечислят средства в госбюджет.