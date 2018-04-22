Какие появились новые виды судебных экспертиз, для чего делают ДНК животных и правдив ли детектор лжи? Интервью с Андреем Шведом

Новости Беларуси. Сегодня, 22 апреля, в Беларуси День судебного эксперта. И этот профессиональный праздник отмечается впервые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 22 апреля 2013 года Президент подписал указ об образовании Государственного комитета судебных экспертиз. То есть ведомству как раз сегодня исполняется 5 лет. О роли судебного эксперта в громких уголовных делах, новых вызовах и эффективности детектора лжи – в разговоре с председателем комитета Андреем Шведом. Андрей Иванович, пять лет Государственному комитету судебных экспертиз. Как по вашему, что удалось сделать за это время?

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Во-первых, за эти пять лет удалось решить хронические проблемы в сфере судебной экспертизы, которые десятилетиями просто обсуждались, не было возможности их решить. Например, сроки производства экспертиз. Сегодня 99 % экспертиз мы делаем 30 суток. Такого нет нигде, наверное: не то что на постсоветском пространстве, но и, пожалуй, в мире немногие страны могут об этом сказать. Мы существенно повысили качество производства экспертиз, внедрив новую систему качества. Существенно обновили материально-техническую базу. Наши эксперты работают на оборудовании, на котором работают ведущие лаборатории мира. Этому есть объективные данные, объективные подтверждения. Мы решили кадровую проблему. До 60 % был некомплект до 2013 года. Сейчас мы на 100 % укомплектованы. Престиж профессии высок, как никогда. «По этой трагедии мы провели десятки экспертиз». Андрей Швед о деле погибшего рядового Коржича

Какая на сегодняшний день самая сложная и, может быть, дорогостоящая экспертиза? Андрей Швед:

Вы знаете, простых экспертиз не бывает. Все они требуют внимания и добросовестной работы со стороны эксперта, даже начиная с простой на первый взгляд, казалось бы, экспертизы – идентификации по отпечатку пальцев. За последние три года внедрили больше десяти видов новых экспертиз. В 2014 году впервые в Беларуси начата экспертиза психолого-психиатрическая с применением полиграфа по делам преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Очень востребованный вид экспертиз. Мы понимали, что это нужно правоохранителям, и сделали. Эта экспертиза дает очень хорошие результаты. Далее, мы освоили и внедрили в практику экспертизу нашу белорусскую – ДНК животных – по делам о браконьерстве. Мы существенно решили проблему производства отдельных подвидов компьютерно-технических экспертиз радиоэлектронных устройств, особенно по той категории дел, когда речь идет об определении вредоносных программ – так называемые шифраторы, блокираторы. Сегодня это очень актуально. И мы делаем экспертизы, отвечая практически на все вопросы, которые ставят перед нами правоохранители. То есть современные вызовы? Андрей Швед:

Да. Мы прогнозируем эти вызовы и угрозы и стараемся на упреждение внедрять новые виды экспертиз. Всех интересует полиграф – детектор лжи. Скажите, насколько действительно ему можно доверять? И насколько им можно пользоваться вне судебных экспертиз? Оказываете ли вы в этой связи платные услуги? Андрей Швед:

Мы оказываем платные услуги по любому виду экспертиз. К нам может обратиться любой гражданин, любое юридическое лицо, и на договорной основе мы можем выполнить экспертное исследование. Что касается полиграфа, применительно к производству судебной экспертизы здесь есть очень важное условие: любая экспертиза должна быть научно обоснована, объективна и беспристрастна. Поэтому у нас нет таких экспертиз, где бы эксперт делал вывод, например, на основании только результатов исследования на этом приборе, о котором вы говорите. Но он доказывает свою эффективность? Андрей Швед:

Да, на сегодняшний день у нас нет сомнений в том, что результаты реакций совпадают с теми результатами, которые проводятся по другим методикам. Вкупе, когда эксперт видит, что и здесь, и здесь идет 100%-ное совпадение, тогда он говорит: «Да, я могу сказать, что такая ситуация – врет человек или говорит правду».