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Дипломаты за рулём. В «Силичах» прошёл мастер-класс по контраварийному вождению

22 апреля 2018 15:36
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Новости Беларуси. Тему дорожной безопасности обсуждали 22 апреля дипломаты. Правда, деловую обстановку сменили на автомобильную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломаты за рулём. В «Силичах» прошёл мастер-класс по контраварийному вождению-1

 Аккредитованные в нашей стране руководители дипмиссий и главы представительств международных организаций сами сели за руль и попробовали свои возможности в экстремальном вождении. 

Дипломаты за рулём. В «Силичах» прошёл мастер-класс по контраварийному вождению-4

Мастер-класс по контраварийному вождению представителям дипкорпуса даёт профи Сергей Овчинников. Краткий курс теории, а после – практика.

Одним из первых оценить себя в экстремальной ситуации вызвался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Дипломаты за рулём. В «Силичах» прошёл мастер-класс по контраварийному вождению-7

Поломка этого автомобиля сымитирована. Задние колеса оснащены специальной подставкой, из-за которой машину заносит из стороны в сторону так, что управлять ей получается только у опытных водителей.

Дипломаты за рулём. В «Силичах» прошёл мастер-класс по контраварийному вождению-10

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Очень важно почувствовать автомобиль, так как он ведет себя неадекватно, не так, когда едешь на 4 устойчивых колесах. Подумаем, как организовать и для дипломатов подобного рода курсы.

Дипломаты за рулём. В «Силичах» прошёл мастер-класс по контраварийному вождению-13

Дипломаты за рулём. В «Силичах» прошёл мастер-класс по контраварийному вождению-15

Следующий этап тест драйва по водительской подготовке – скид кар. Он, благодаря пульту управления, моделирует практически любую нестандартную ситуацию, меняя коэффициент сцепления.

Дипломаты за рулём. В «Силичах» прошёл мастер-класс по контраварийному вождению-18

Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:
Я думаю, что это должна быть даже какая-то подготовка людям, которые едут в регионы, в которых есть такие опасности, вода на дороге, лед или снег.

Дипломаты за рулём. В «Силичах» прошёл мастер-класс по контраварийному вождению-21

Затем мастер-класс от профессиональных водителей по вождению на скользкой дороге. Представители дипкорпуса остались, по меньшей мере, впечатлены профессионализмом белорусских водителей.

Дипломаты за рулём. В «Силичах» прошёл мастер-класс по контраварийному вождению-24

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси:
Качество дорог, конечно, у вас хорошее. Я чувствую другое, когда в Польшу или Вильнюс, вижу, какие дисциплинированные все водители, особенно белорусские.

Дипломаты за рулём. В «Силичах» прошёл мастер-класс по контраварийному вождению-27

Дипломаты за рулём. В «Силичах» прошёл мастер-класс по контраварийному вождению-29

Также для гостей свои навыки продемонстрировали и пожарные. Спасатели показали, как правильно устранить пожар на дороге и оказать первую медицинскую помощь.

Дипломаты за рулём. В «Силичах» прошёл мастер-класс по контраварийному вождению-32

Рафаэль Мусаев, председатель правления автоклуба БКА: 
Дипломаты поучаствовали в этом мероприятии. Они сами являются участниками дорожного движения, поэтому были примером.

Ежедневно в ДТП погибает более трех с половиной тысяч человек. Именно поэтому генеральная Ассамблея ООН приняла проект резолюции о повышении безопасности дорожного движения. Инициативу поддержала и белорусская сторона.

# общество # Фотофакт # Владимир Макей # Автомобили # Игорь Кизим # Алон Шогам # Рафаэль Мусаев

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