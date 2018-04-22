Дипломаты за рулём. В «Силичах» прошёл мастер-класс по контраварийному вождению

Новости Беларуси. Тему дорожной безопасности обсуждали 22 апреля дипломаты. Правда, деловую обстановку сменили на автомобильную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тему дорожной безопасности обсуждали 22 апреля дипломаты. Правда, деловую обстановку сменили на автомобильную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аккредитованные в нашей стране руководители дипмиссий и главы представительств международных организаций сами сели за руль и попробовали свои возможности в экстремальном вождении.
Мастер-класс по контраварийному вождению представителям дипкорпуса даёт профи Сергей Овчинников. Краткий курс теории, а после – практика.
Одним из первых оценить себя в экстремальной ситуации вызвался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Поломка этого автомобиля сымитирована. Задние колеса оснащены специальной подставкой, из-за которой машину заносит из стороны в сторону так, что управлять ей получается только у опытных водителей.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Очень важно почувствовать автомобиль, так как он ведет себя неадекватно, не так, когда едешь на 4 устойчивых колесах. Подумаем, как организовать и для дипломатов подобного рода курсы.
Следующий этап тест драйва по водительской подготовке – скид кар. Он, благодаря пульту управления, моделирует практически любую нестандартную ситуацию, меняя коэффициент сцепления.
Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:
Я думаю, что это должна быть даже какая-то подготовка людям, которые едут в регионы, в которых есть такие опасности, вода на дороге, лед или снег.
Затем мастер-класс от профессиональных водителей по вождению на скользкой дороге. Представители дипкорпуса остались, по меньшей мере, впечатлены профессионализмом белорусских водителей.
Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси:
Качество дорог, конечно, у вас хорошее. Я чувствую другое, когда в Польшу или Вильнюс, вижу, какие дисциплинированные все водители, особенно белорусские.
Также для гостей свои навыки продемонстрировали и пожарные. Спасатели показали, как правильно устранить пожар на дороге и оказать первую медицинскую помощь.
Рафаэль Мусаев, председатель правления автоклуба БКА:
Дипломаты поучаствовали в этом мероприятии. Они сами являются участниками дорожного движения, поэтому были примером.
Ежедневно в ДТП погибает более трех с половиной тысяч человек. Именно поэтому генеральная Ассамблея ООН приняла проект резолюции о повышении безопасности дорожного движения. Инициативу поддержала и белорусская сторона.