Информационная война в разгаре? Белорусское медиапространство обсудили на ток-шоу

Какова сила информации особенно в эпоху гибридных войн? Как найти коннект между медиапроизводителем и потребителем контента? И почему важно формировать общественное мнение в сочетании с идеологией? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся медиаменеджеры, эксперты и представители региональных СМИ. Себя сохраним – сохраним страну

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня», телеведущий СТВ:

Если кто-то ждал толчка, то напрасно. Мы и без Директивы, кто хотел – поднимал те темы, которые у него болели. Если у тебя не болит тема государственного управления, чем тебе Директива поможет? Если ты плохой идеолог, чем тебе поможет хорошая Директива? Ничем. Правильный вопрос был: что нам нужно сделать, чтобы сохранить страну? Себя сохранить. Себя сохраним – сохраним страну. Об этом и Президент говорит, не надо забывать, память историческая, детям показывать, не боясь реакции всех этих TikTok и всего остального. Работать надо, постараться себя не терять, строчка еще из советской песни: чтобы тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. СМИ и идеологи должны работать в тесном партнерстве

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Если возникает какая-то проблема на местах, о ней надо быстро рассказать, показать, как она решается или будет решаться, чтобы в эту проблему не вникли наши враги. Потому что они раздувают из мухи слона, получается что на самом деле вроде проблемы нет, но такой идет шлейф негатива, что все думают: что опять власть делает?! Но когда мы будем работать в тесном партнерстве, на примере «Минск-Новости», я знаю, в Минске это отрабатывается моментально, у нас тоже так, есть «Столичное телевидение», мы и наша минская редакция, мы очень четко отрабатываем, помимо национальной повестки, развенчиваем фейки. Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Это инструментарий, ведь Директива № 12 висит не в воздухе, она упирается на Указ № 630 Президента от 1997 года и на абсолютно новый, свежий Указ № 452, который нам, журналистам, впервые дал еще и полномочия социологов. Мы делаем медиамониторинг информационного ландшафта, мы обнаруживаем те уязвимые точки, куда могут ударить наши противники, где болит нашим людям, где есть критическая публикация или проблема. Как ищут спикеров на уровне регионов?

Нина Михнова, главный редактор «Радио Могилев» телерадиокомпания «Могилев»:

Был посыл и толчок – искать таких людей, спасибо 2020 году, который мы здесь вспоминаем. Оказывается, и на уровне региона есть хорошие спикеры. Да, телерадиокомпания «Могилев» стала развивать и политические проекты. Находятся спикеры очень интересные. Почему на уровне регионов? Потому что все знают республиканских спикеров, но в то же время это про уровень доверия тем людям, которых они знают, которые живут где-то рядом с ними по соседству, которые преподают, работают в идеологии и в других организациях. Вот это доверие на уровне близких контактов как раз таки и помогает развивать политические шоу в регионах. Блогеры – субъекты Директивы № 12?

Кирилл Казаков, СТВ:

Директива № 12. А блогеры являются там субъектами? Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:

Нет, если читать дословно, то юридические лица, на которые возложены функции средств массовой информации. Поэтому я еще раз вернусь: мое субъективное мнение, что если мы сегодня говорим о примере Российской Федерации, не все так плохо, что они делают, на самом деле, потому что это вызвано временем. Я вам еще может быть такую крошку брошу на вот эти весы: сегодня у него миллионный ресурс, снимающий про цветочки и кошечки, а завтра он его продал, и он должен нести ответственность? Но он продал его в плохие руки и там пошел контент про насилие, про терроризм, еще про что-то и миллион зрителей читают эту информацию. Как СМИ могут работать с блогерами?