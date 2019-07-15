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«Бароша, тебе нравится?» Живой кукле Тане Барби в Витебске подарили барби-светильник

15 июля 2019 17:12
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Новости Беларуси. Большинство людей знает ее по двум пластическим операциям для эпатажного образа и пяти мужьям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Бароша, тебе нравится?» Живой кукле Тане Барби в Витебске подарили барби-светильник-1

Таня Барби, артистка (Россия):
Даже на светофоре подбегают, стучат в окошко: «А можно с вами селфи сделать?» Поэтому, в принципе, я никогда практически не выхожу из образа. Даже дома, если остаюсь одна, у меня вся одежда домашняя тоже розовая.

«Бароша, тебе нравится?» Живой кукле Тане Барби в Витебске подарили барби-светильник-4

Не удивительно, что костюмы на самой Тане Барби, ее вечном спутнике Бароне и кукле тоже в розовых тонах. Создал их специально для «Славянского базара» известный дизайнер Вячеслав Зайцев. Считай, коллега артистки.

Таня Барби:
Я делаю цветы ручной работы. Я дизайнер. У меня проходят показы на Московской неделе моды (Moscow Fashion Week).

«Бароша, тебе нравится?» Живой кукле Тане Барби в Витебске подарили барби-светильник-7

Встречу с артисткой витебский дизайнер Катя Струкова назначила в собственной мастерской, чтобы вместе с русской Барби сделать несколько необычную белорусскую. Таких хэнд-мэйд шедевров в коллекции Тани еще не было.

«Бароша, тебе нравится?» Живой кукле Тане Барби в Витебске подарили барби-светильник-10

Витебской кукле обязательно найдется место в будущем музее Барби в Москве, где выставят более 2000 уникальных экспонатов.

«Бароша, тебе нравится?» Живой кукле Тане Барби в Витебске подарили барби-светильник-13

– Я дарю тебе первый барби-светильник, который ты создала своими руками.
– Как здорово! Бароша, тебе нравится?

«Бароша, тебе нравится?» Живой кукле Тане Барби в Витебске подарили барби-светильник-16

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# Славянский базар в Витебске-2019 # общество # Таня Барби # Фотофакт

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