«Бароша, тебе нравится?» Живой кукле Тане Барби в Витебске подарили барби-светильник

Новости Беларуси. Большинство людей знает ее по двум пластическим операциям для эпатажного образа и пяти мужьям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таня Барби, артистка (Россия): Даже на светофоре подбегают, стучат в окошко: «А можно с вами селфи сделать?» Поэтому, в принципе, я никогда практически не выхожу из образа. Даже дома, если остаюсь одна, у меня вся одежда домашняя тоже розовая.

Не удивительно, что костюмы на самой Тане Барби, ее вечном спутнике Бароне и кукле тоже в розовых тонах. Создал их специально для «Славянского базара» известный дизайнер Вячеслав Зайцев. Считай, коллега артистки.

Таня Барби:

Я делаю цветы ручной работы. Я дизайнер. У меня проходят показы на Московской неделе моды (Moscow Fashion Week).