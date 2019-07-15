«Пройти через частный сектор - как через клетку с тиграми». Жителей Слуцка преследуют собаки

В редакцию программы «Добро пожаловаться» обратилась жительница Слуцка: стаи бродячих животных держит в страхе весь район.
В редакцию программы «Добро пожаловаться» обратилась жительница Слуцка: стаи бродячих животных держит в страхе весь район.
Анжелика Кот:
Там заброшенный дом. Наверное, хозяин подкармливал собак. Они начали плодиться. Их все больше и больше. В ЖКХ сказали – мы этим не занимаемся. Обращалась я в горисполком. Мне пришел ответ, что выловили только одну собаку бездомную. И в санстанцию обращались жильцы. Никто нам ничего не может сделать.
Женщина стенает от бессилия – в семье подрастает двухлетний сын. Малыша самое время водить в детсад, но пройти через частный сектор, где и обитают собаки – все равно, что угодить в клетку с тиграми.
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Анжелика Кот:
Один раз я шла с ребенком, собаки напали на меня: я за себя испугалась и за ребенка, в первую очередь. Ребенок ехал в коляске, он не видел – слава Богу, с ним все нормально, он не испугался. Еле от них отбилась. У меня был шок: слезы покатились, ноги трясутся. Я отошла.
Завидев журналистов, местные жители спешат заверить съёмочную группу: у одичавших животных есть хозяева.
Что говорят местные жители:
Были тут – и поменьше и побольше. Лично для меня проблем не существует. Слышал, что кое-кому докучают. В последнее время я их уже не вижу, может, их уже куда-нибудь убрали.
Чей дом, не знаете?
Алкоголики, одним словом. Кроме как в этом доме, ни у кого вокруг дома собаки не бегают.
Кидаются на людей?
Да.
Сама хозяйка, завидев телекамеры, поспешила скрыться без каких-либо комментариев.
Не добившись внятного ответа, корреспонденты направляются в ЖКХ. Съемочную группу интересует: кто ответит за весь этот ужас?
Ольга Белая, начальник бюро по экологии и коммунальным отходам КУП «Слуцкое ЖКХ»:
Что касается данного адреса – заявки поступали. Бригада по отлову безнадзорных животных выезжала, но на момент выезда собаки находились внутри дома. То есть – на частной территории. Естественно, мы никаких мер принять не могли по отлову.
Юристы уверяют: с этим делом придется попотеть. Если хозяева соблюдают правила содержания домашних животных, принудительно изъять собак не выйдет.
Дарина Стригельская, адвокат:
Содержание животных, которые не зарегистрированы, – котов, собак – запрещено нашим законодательством. Обеспечение безопасности людей – это главная обязанность. Это выгул в наморднике. Исключение составляют, если это декоративная собака до 25 см в холке, или же это, допустим, щенок. Но, тем не менее, на поводке. Это частная территория. Безусловно, на них могут налагать взыскания. И, возможно, это какой-то рычаг воздействия. Поскольку – одно административное взыскание, другое, третье – и, возможно, у них появится мотивация решить вопрос с этими домашними животными.
Соседка собаководов не понаслышке знакома с происходящим. Женщина не сомневается: эти люди сгущают краски.
Анонимный комментарий:
Мало того, что нужно ребенку объяснить, чтобы вести себя по-другому немножко, начинают орать на эту собаку. Замахиваются – собака отвечает. То есть со стороны забора они лают, когда проходят люди. Это естественно, моя собака тоже лает. С этой стороны я вообще ни разу не видела, чтобы они за кем-то бежали. Нормально себя ведут, меня никто не трогает никогда.
Почему владельцы держат животных под замком? Соседка впервые раскрывает страшную тайну – коммунальщики прикидываются ангелами лишь под прицелом телекамер. Без свидетелей здесь творится настоящий самосуд.
Анонимный комментарий:
На той неделе приезжал мужчина с палкой какой-то. Подъехала машина ЖКХ, я так поняла. Просто, честно говоря, спряталась в доме, чтобы они не слышали, потому что я поняла, что они будут их убивать. В тот день исчезли эти собаки. По-моему, две или три.
Между тем, все чаще в белорусских СМИ мелькают новости о зверских выходках питомцев, вышедших из-под контроля хозяина.
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Эксперты твердят наперебой: собаки в стае несут гораздо меньшую опасность, чем домашние питомцы-одиночки. И нападают первыми в исключительных случаях.
Ольга Агеева, координатор проекта «Вместе»:
Животные, когда сбиваются в стаи, им легче выжить. Конечно, они представляют опасность для людей. Но, как правило, не нападают без надобности. На это должны быть веские причины. Очень часто со стороны детей – кто-то начинает бросать камни, тыкать палками и так далее – животное просто защищается.
Зачастую причиной агрессии становится бешенство. Вирус буквально превращает животное в смертельное оружие.
Наталья Стеценко, ветеринарный врач-терапевт:
Животное, например, становится чрезмерно ласковым. Цель одна – укусить. Это цель вируса уже, который встраивается в мозг животного. И сознания там уже не остается, скажем так.
Единственная возможность сократить популяцию бездомных животных, уверяют зоозащитники – стерилизация.
Ольга Агеева:
После этого они не сбиваются в стаи. Такой необходимости нет – у них теряется инстинкт.