«Пройти через частный сектор - как через клетку с тиграми». Жителей Слуцка преследуют собаки

Что говорят местные жители:

Были тут – и поменьше и побольше. Лично для меня проблем не существует. Слышал, что кое-кому докучают. В последнее время я их уже не вижу, может, их уже куда-нибудь убрали.

Чей дом, не знаете?

Алкоголики, одним словом. Кроме как в этом доме, ни у кого вокруг дома собаки не бегают.

Кидаются на людей?

Да.