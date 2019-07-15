Адильхан Макин о «Славянском базаре-2019»: «Я запомню это на всю жизнь. Это было круто»

Адильхан Макин, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Казахстан):

Я запомню это на всю жизнь. Это было круто. Это энергия, это то, что через меня прошло. Я даже не могу объяснить это, если честно. Это было очень хорошо в моей жизни. Я думаю, на этом не буду останавливаться.

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