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Адильхан Макин о «Славянском базаре-2019»: «Я запомню это на всю жизнь. Это было круто»

15 июля 2019 08:03
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Новости Беларуси. 15 июля Витебск прощается со «Славянским базаром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28-й фестиваль уходит в историю, оставляя в летописи международного форума множество открытий.

Адильхан Макин о «Славянском базаре-2019»: «Я запомню это на всю жизнь. Это было круто»-1

Адильхан Макин о «Славянском базаре-2019»: «Я запомню это на всю жизнь. Это было круто»-3

Адильхан Макин, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Казахстан):
Я запомню это на всю жизнь. Это было круто. Это энергия, это то, что через меня прошло. Я даже не могу объяснить это, если честно. Это было очень хорошо в моей жизни. Я думаю, на этом не буду останавливаться.

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Адильхан Макин о «Славянском базаре-2019»: «Я запомню это на всю жизнь. Это было круто»-6

Адильхан Макин о «Славянском базаре-2019»: «Я запомню это на всю жизнь. Это было круто»-8

# Славянский базар в Витебске-2019 # Культура # Адильхан Макин # Фотофакт

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