Какие подарки преподнес Минск своим жителям в 2014 году и что еще стоит ожидать горожанам?

С приходом осени Минск принарядился: улицы запестрели разноцветными флагами, фасады заиграли яркими красками, а клумбы снова вернулись в лето. Ведь наступило время отмечать главный столичный праздник – День города, к которому свои подарки традиционно подготовила администрация Минска.

Ежегодно новоселам, чьи дома сдают в эксплуатацию в начале осени, везет больше других. Заселения проходят торжественно и становятся частью общего праздника. Не обошлось без такой традиции и в 2014 году: новостройки и дома после капитального ремонта сдали накануне Дня города почти в каждом районе столицы.

Лучшие подарки – молодежи. В Октябрьском районе школа № 11 приняла учеников после капитального ремонта. Вместе со стенами обновилась и материальная база учреждения.

В Первомайском районе открылась новая экспериментальная школа № 61 улучшенной планировки. 800 школьников смогут ощутить все преимущества яркого современного здания, которое возвели недалеко от Дома милосердия.

Сразу три общежития открыли после капитального ремонта. Теперь студентам БГУИРа, БНТУ и БГАТУ станет комфортнее. Свежий ремонт, новая мебель и техника в старых привычных зданиях наверняка поспособствуют лучшей успеваемости будущих специалистов.

В каждом из 9 районов нашей столицы появились новые объекты, которые будут очень полезны их жителям.

Фрунзенский район в 2014 году уделил особое внимание здоровью. Два спортивных комплекса в микрорайоне Сухарево и по улице Якубовского смогут принять всех любителей плаванья в бассейне, занятий на тренажерах, йоги, пилатеса, бокса или спортивных танцев. Также откроются и учреждения здравоохранения.

Наталья Проскурова, заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска:

Мы планируем ввод в эксплуатацию 20-й городской детской поликлиники, которая находится на улице Ольшевского. Также откроет двери филиал 26-й поликлиники на улице Кунцевщина. Это очень актуальный объект, потому что на сегодняшний день 26-я поликлиника обслуживает весь микрорайон Каменной горки, который очень активными темпами застраивается и будет застраиваться практически до 2017 года.

Поддерживать в здоровом теле здоровый дух жители Фрунзенского района смогут теперь и в новых парках. В столице набирают популярность так называемые «workout-площадки», сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Ко Дню города откроют парк «Тиволи», который появился на карте Минска более 30 лет назад, но был благоустроен только в последнее время.

Тут появится площадка для занятий спортом, детская зона «Поляна сказок» и тропа здоровья, протяженностью более километра.

Николай Остапенко, директор КУП «Зеленстрой Фрунзенского района» г. Минска:

Пешеходная дорожка, по которой можно бегать. Кроме того на ней на камне каждые 100 метров написано, какое ты расстояние прошел. Четыре станции сделаны на всей тропе здоровья для занятий по укреплению мышц. Здесь стало много населения с маленькими детьми, взрослые отдыхают, интересуются, что здесь еще дополнительно будет сделано. Все жители благодарны.

Наша столица растет. Причем появляются не только жилые дома, развивается и инфраструктура. На вводе перечисленных объектов подарки для минчан не закончатся, ведь еще много зданий, таких как бассейн, пожарное депо, дом-музей, молодежный театр откроют свои двери уже в 2014 году.