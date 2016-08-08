Школьные линейки в Минске пройдут 31 августа

Новости Беларуси. Стала известна дата проведения школьных линеек. Так, первый звонок нового учебного года прозвенит 31 августа в 10.00 во всех школах и гимназиях столицы.

В этот же день в учреждениях образования состоятся гостевые, уже традиционные, тематические уроки «Нам мир завещано беречь».

Всего в новом учебном году за парты сядут 185 тысяч детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Планируется открыть свыше 800 первых классов. А в первый раз в первый класс пойдут 23 000 ребят.