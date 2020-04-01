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1 апреля. Как появилась традиция отмечать День смеха?

01 апреля 2020 12:11
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Мир отмечает День смеха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот неофициальный праздник принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых.

1 апреля. Как появилась традиция отмечать День смеха?-1

Откуда он родом, точно неизвестно. По одной из версий, праздник появился во Франции. Раньше здесь летоисчисление велось начиная с весны.

В XVI веке в стране начали подшучивать над жителями, которые несмотря на переход на Григорианский календарь, продолжали праздновать Новый год 1 апреля. К спине тех, кто год начинал не с января, прикрепляли бумажную рыбку.

1 апреля. Как появилась традиция отмечать День смеха?-4

Согласно второй версии, праздник пришел к нам из древнего Рима. Жители империи придумывали розыгрыши, чтобы доставить удовольствие богу смеха. Так или иначе, в этот день смеяться разрешается в двойном объёме. 

1 апреля. Как появилась традиция отмечать День смеха?-7

# Юмор # Фотофакт

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