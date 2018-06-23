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Молодежные субкультуры Минска на берегу Комсомольского озера. Репортаж СТВ

23 июня 2018 14:56
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Новости Беларуси. В Минске на берегу Комсомольского озера проходит фестиваль субкультур. В парке Победы громко и креативно отдыхает молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодежные субкультуры Минска на берегу Комсомольского озера. Репортаж СТВ-1

Развлечения на любой вкус: стрит-арт, футбольный фристайл, танцевальные баттлы, паркур – всего не перечесть. За происходящим следит наш корреспондент Александр Лучонок.

Молодежные субкультуры Минска на берегу Комсомольского озера. Репортаж СТВ-4

Александр Лучонок, СТВ:
Атмосфера в парке Победы, не смотря на погоду, действительно праздничная. Фестиваль субкультур объединил, по меньшей мере, несколько сотен человек. Это представители различных направлений современного искусства: от музыки и танцев до экстремальных видов спорта.

Молодежные субкультуры Минска на берегу Комсомольского озера. Репортаж СТВ-7

Фестиваль традиционно начался с танцевальных выступлений, так называемых баттлов. Участники соревнуются в брейк-дансе, латиноамериканских, классических и даже народных направлениях. А вот ближе к вечеру на сцене развернется битва диджеев. Музыканты исполнят авторские сеты, после чего жюри подведет итоги конкурса. Лучшие представят Минск на Дне молодежи на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».

Молодежные субкультуры Минска на берегу Комсомольского озера. Репортаж СТВ-10


Моя дисциплина – это street dance. Я представляю свой коллектив «Флешбэк». Это большая возможность реализовать себя.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Здесь и профессионалы, и любители. Самое главное – здесь молодые ребята, которые еще только начинают. Мы предоставляем площадку и возможности показать себя.

Молодежные субкультуры Минска на берегу Комсомольского озера. Репортаж СТВ-13

Развлечение по душе здесь может найти каждый. Паркур, стрит-арт, футбольный фристайл, занятия йогой и настольные игры. Среди новинок – площадка блогеров. Ребята, которые успешно ведут каналы на YouTube, передают опыт общения с аудиторией тем, кто тоже мечтает покорить интернет. Многие активности на фестивале «Минск – столица молодежи» представлены с национальным колоритом. Например, на одной из интерактивных площадок учат создавать поделки с белорусской символикой.

Молодежные субкультуры Минска на берегу Комсомольского озера. Репортаж СТВ-16

Учащиеся БГУ мастерят всякие поделки, рисуют, делают боди-арт. Предложили что-то нарисовать на лице и предложили ряд символов. Говорят: «Выберите, какой вам ближе». Я посмотрела и выбрала этот. Этот символ называется «Святость».

Молодежные субкультуры Минска на берегу Комсомольского озера. Репортаж СТВ-19

Мы с женой совмещаем многие субкультуры, в том числе косплей, фехтование, реконструкцию.

Молодежные субкультуры Минска на берегу Комсомольского озера. Репортаж СТВ-22

Подобный фестиваль субкультур в Минске проводится уже в пятый раз. Масштаб праздника, как и количество интерактивных площадок и участников, каждый год растет.

Александр Лучонок:
Развлекательные шоу будут проходить до позднего вечера. Ожидается, что кульминацией праздника станет красочный фейерверк и неоновое шоу.

# Молодежные фестивали # Культура # Александр Лучонок # Сергей Клишевич # Фотофакт

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