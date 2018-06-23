Молодежные субкультуры Минска на берегу Комсомольского озера. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. В Минске на берегу Комсомольского озера проходит фестиваль субкультур. В парке Победы громко и креативно отдыхает молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развлечения на любой вкус: стрит-арт, футбольный фристайл, танцевальные баттлы, паркур – всего не перечесть. За происходящим следит наш корреспондент Александр Лучонок.

Александр Лучонок, СТВ:

Атмосфера в парке Победы, не смотря на погоду, действительно праздничная. Фестиваль субкультур объединил, по меньшей мере, несколько сотен человек. Это представители различных направлений современного искусства: от музыки и танцев до экстремальных видов спорта.

Фестиваль традиционно начался с танцевальных выступлений, так называемых баттлов. Участники соревнуются в брейк-дансе, латиноамериканских, классических и даже народных направлениях. А вот ближе к вечеру на сцене развернется битва диджеев. Музыканты исполнят авторские сеты, после чего жюри подведет итоги конкурса. Лучшие представят Минск на Дне молодежи на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».



Моя дисциплина – это street dance. Я представляю свой коллектив «Флешбэк». Это большая возможность реализовать себя.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Здесь и профессионалы, и любители. Самое главное – здесь молодые ребята, которые еще только начинают. Мы предоставляем площадку и возможности показать себя.

Развлечение по душе здесь может найти каждый. Паркур, стрит-арт, футбольный фристайл, занятия йогой и настольные игры. Среди новинок – площадка блогеров. Ребята, которые успешно ведут каналы на YouTube, передают опыт общения с аудиторией тем, кто тоже мечтает покорить интернет. Многие активности на фестивале «Минск – столица молодежи» представлены с национальным колоритом. Например, на одной из интерактивных площадок учат создавать поделки с белорусской символикой.

Учащиеся БГУ мастерят всякие поделки, рисуют, делают боди-арт. Предложили что-то нарисовать на лице и предложили ряд символов. Говорят: «Выберите, какой вам ближе». Я посмотрела и выбрала этот. Этот символ называется «Святость».

Мы с женой совмещаем многие субкультуры, в том числе косплей, фехтование, реконструкцию.