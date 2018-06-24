Чеканя шаг. В Минске прошла первая генеральная репетиция парада

Новости Беларуси. В столице прошла первая из двух генеральных репетиций парада войск Минского гарнизона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в нём будут участвовать 19 пеших коробок и 23 расчета военной техники. Это три тысячи двести военнослужащих и более 260 боевых машин. Колонна растянется почти на три километра. По традиции парад откроют суворовцы.

За ними перед трибунами пронесут Знамя Победы, штандарты 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, освобождавших нашу землю. Впервые в парадном строю пройдут женщины-военнослужащие воинских частей белорусской армии.

Мария Ковалёва, начальник секретной части 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады:

Для меня это очень почетно, что мне доверили такую выполнить обязанность. Ответственно. Тренировки у нас интенсивные, с каждым разом у нас получается все лучше и лучше. Я надеюсь, что мы выступим достойно.

Традиционно, в параде примут участие военнослужащие Вооруженных Сил России. Впервые приглашены представители армии КНР. Механизированную колонну возглавит легендарный танк Великой Отечественной Т-34.

Дмитрий Васильев, командир десантно-штурмового батальона (Россия):

Начиная с аэродрома, где мы приземлились, встретила братская земля нас с хлебом и солью. Взаимодействие организовано с белорусской сторон, с подразделениями сил специальной операции Республики Беларусь. Всем необходимым обеспечили и проводим совместные тренировки. С белорусской стороной мы проводим учения и на вашей стороне, и силы специальных операций приезжают в Российскую Федерацию, где проводим и батальонные учения, и полковые, и учения в рамках ОДКБ.

Павел Чернявский, механик-водитель 11-ой отдельной механизированной бригады:

То, что меня выбрали участником парада, это достойно уважения и чести. Дистанцию держать, равнение в колоннах, шеренгах этому нас учили на тренировках. Мы возглавляем танки самые тяжелые, возглавляем колонну.