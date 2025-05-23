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Какие новые спортивные объекты появятся в Минске? Узнали у депутата Мингорсовета

23 мая 2025 15:44
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В современном городе развитие спортивной инфраструктуры становится важнейшим компонентом оздоровления населения и формирования здорового образа жизни. Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Ирина Малеваная, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая: 
Расскажите о текущих инициативах по развитию спортивных площадок в Минске. Какие проекты уже реализованы и планируются в ближайшее время? Как городская администрация взаимодействует с общественностью и специалистами при этом? 

Какие новые спортивные объекты появятся в Минске? Узнали у депутата Мингорсовета-2

Ирина Малеваная, депутат Минского городского Совета депутатов:
Минск – это идеальное место, на мой взгляд, на сегодня для занятий физической культурой и спортом. Это мнение подтверждают многие зарубежные коллеги, которые приезжают к нам в гости, имеют возможность с утра перед проведением каких-то мероприятий проехать на велосипеде или пробежаться по приспособленным для этого дорожкам или специальным местам. 

В Минске стараются держать руку на пульсе не только по количеству, но и по качеству, по актуальности этих площадок. Из самых крупных, которые были открыты, у нас произошло открытие Дворца водных видов спорта. Конечно, это грандиозный объект и подарок нашему городу, нашей стране от китайских коллег.

Еще находится в стадии реконструкции комплекс физкультурно-оздоровительного центра «Динамо». В лесном массиве «Медвежино» заканчивается формирование трассы биатлонной. Порядка 2,5 километра она будет составлять, в том числе на ней будет расположен тир для занятий биатлоном.

У нас два новых физкультурно-оздоровительных центра планируется в Уручье и в Зеленом Луге. У нас запланирована реконструкция физкультурно-оздоровительного центра в Центральном районе, который находится недалеко от проспекта Победителей, и очень долго, можно сказать, ждал этой реконструкции.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Ирина Малёваная # Спорт Беларуси # Здоровье

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