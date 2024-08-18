«Какие нормативы, вы что?» Президент удивился цифрам по падежу скота

Беларусь – государство для народа. Поэтому все решения должны приниматься исключительно в интересах людей. Следовать такому принципу потребовал глава государства. Сегодня, 19 августа, во Дворце Независимости прошло совещание с руководством Совета Министров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колоссальные силы и средства вкладываются и в агропромышленный комплекс. Да, отдача есть. В текущем году производство молока увеличили почти на 6,5 %, скота и птицы – на 4,5 %. Однако количество павшего поголовья и, главное, отношение к факту падежа настораживает.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Комитет госконтроля докладывает: почти повсеместно основное выбытие – из-за болезней. Только за полугодие погибли 70 тысяч голов. Среди них телята от рождения до полугода – более половины, почти 40 тысяч. Это вопиющая бесхозяйственность. Если когда-то у мужика в деревне корова погибала – это была трагедия вселенского масштаба. А сейчас почему-то привыкли прятаться за нормативами и стандартами. Жуть! Какие-то еще нормативы, особенно в Могилевской области, по падежу скота. Какие нормативы, вы что? Должен быть только один понятный стандарт – здоровое животное, которое содержится в хороших условиях. И тогда не будет выбытия ни нормативного, ни сверхнормативного.

Вернулись на совещании и к вопросу совершенствования законодательных актов. В текущем году принят обновленный закон по вопросам предпринимательской деятельности, согласно которому, стать ремесленником можно исключительно по определенным направлениям видов деятельности. Их в ближайшее время определит правительство. Но прежде глава государства обозначил ряд вопросов по теме.