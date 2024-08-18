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Аграрии Минской области намолотили 2 млн тонн зерна

18 августа 2024 10:30
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Аграрии Минской области отправили в закрома республики 2 миллиона тонн зерна нового урожая с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Минской области намолотили 2 млн тонн зерна-2

Пока хлеборобы области единственные в стране обладатели 2-миллионного каравая. Пять районов намолотили более 100 тысяч тонн зерна. Параллельно с жатвой идет теребление льна, заготовка травяных кормов, а освободившиеся поля аграрии засевают озимыми.

# Уборочная кампания

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