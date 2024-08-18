Аграрии Минской области намолотили 2 млн тонн зерна

Я добиваюсь своих целей, но никогда не иду по головам! Большой разговор с Боженой Еремич

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Божена Еремич.