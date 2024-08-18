Лукашенко поздравил госсекретаря Союзного государства с 65-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева с 65-летием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева с 65-летием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваши высокий профессионализм, умение решать задачи стратегического характера и организаторский талант способствуют дальнейшему углублению белорусско-российской интеграции. Убежден, что накопленные вами знания, мудрость и богатый жизненный опыт послужат активизации многопланового взаимодействия наших стран, успешной реализации целей Союзного государства.