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Лукашенко поздравил госсекретаря Союзного государства с 65-летием

18 августа 2024 10:38
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева с 65-летием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил госсекретаря Союзного государства с 65-летием-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваши высокий профессионализм, умение решать задачи стратегического характера и организаторский талант способствуют дальнейшему углублению белорусско-российской интеграции. Убежден, что накопленные вами знания, мудрость и богатый жизненный опыт послужат активизации многопланового взаимодействия наших стран, успешной реализации целей Союзного государства.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Дмитрий Мезенцев

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