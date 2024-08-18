Эскалация конфликта может закончиться уничтожением Украины – Лукашенко

Эскалация конфликта может закончиться уничтожением Украины. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью российскому журналисту Евгению Попову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 18 августа, в эфир телеканала «Россия» выходит полная версия двухчасового разговора. Мы покажем самые интересные моменты.
В центре внимания недавние события в Курской области. Забегая вперед, Александр Лукашенко уверен, что Россия любой ценой освободит регион от вторгшихся на его территорию украинских Вооруженных сил. К слову о бойцах, совершивших нападение, Президент отметил, что среди них не было непрофессионалов. Подбирали людей, закаленных боями, с определенной целью – Зеленский пытается повысить ставки, чтобы в случае мирных переговоров была возможность превратить их в торги.
Евгений Попов, журналист ВГТРК:
Как вы восприняли вторжение Украины в нашу Курскую область, как вы считаете, каковые цели, есть ли план у Зеленского?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я согласен с Путиным, когда он сказал, что идет борьба на повышение ставок, что они хотят, если вдруг будут переговоры, выиграть более сильную позицию. Так и Запад говорит, в Украине об этом мечтают, но встает другой вопрос. В такой ситуации и подобных кто с ним будет вести переговоры? Поэтому идти на повышение ставок своего авторитета, более выгодное положение за столом переговоров занять, это неправильно, это не тот случай. Это классика, но она не подходит в этой борьбе между огромной империей, которая точно еще не начала по-настоящему воевать.
Евгений Попов:
Империя – это мы, Россия?
Александр Лукашенко:
Конечно. Против такой империи воевать Украине, где люди бегут от войны. Хотя, как они говорят, у них отечественная война. Но если отечественная, чего бежать от этой войны? Вы воюете, мы же пережили вместе Отечественную войну. Тогда никто не бежал. И мы это видим, даже сегодня в Польше и других странах, дружеских для Украины, начали всех отлавливать – и на фронт. Они куда побежали? В Россию ж не могут. Побежали бы в Россию, но там фронт. Они к нам начали бежать. Бегут к нам, через нас и так далее. Большими потоками. Если семьи с детьми проезжают, это уже залог того, что они бегут от войны и хотят работать. Некоторым семьям и гражданство даю – подписываю указы – и жилье даем, и они у нас работают. Тем более нам порядочные люди нужны. Они тоже, мы их видим, но ни одна семья, которую мы приютили здесь, себя плохо не вела. А остальные в большинстве своем бегут на Запад, в Польшу.
Евгений Попов:
То есть это мужчины призывного возраста переходят границу.
Александр Лукашенко:
Да, под 98 % (может, и 99) – это мужики, которые бегут от войны и не хотят воевать. Ну как с империей можно воевать, когда у тебя некем воевать?