Эскалация конфликта может закончиться уничтожением Украины – Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я согласен с Путиным, когда он сказал, что идет борьба на повышение ставок, что они хотят, если вдруг будут переговоры, выиграть более сильную позицию. Так и Запад говорит, в Украине об этом мечтают, но встает другой вопрос. В такой ситуации и подобных кто с ним будет вести переговоры? Поэтому идти на повышение ставок своего авторитета, более выгодное положение за столом переговоров занять, это неправильно, это не тот случай. Это классика, но она не подходит в этой борьбе между огромной империей, которая точно еще не начала по-настоящему воевать.

Евгений Попов:

Империя – это мы, Россия?

Александр Лукашенко:

Конечно. Против такой империи воевать Украине, где люди бегут от войны. Хотя, как они говорят, у них отечественная война. Но если отечественная, чего бежать от этой войны? Вы воюете, мы же пережили вместе Отечественную войну. Тогда никто не бежал. И мы это видим, даже сегодня в Польше и других странах, дружеских для Украины, начали всех отлавливать – и на фронт. Они куда побежали? В Россию ж не могут. Побежали бы в Россию, но там фронт. Они к нам начали бежать. Бегут к нам, через нас и так далее. Большими потоками. Если семьи с детьми проезжают, это уже залог того, что они бегут от войны и хотят работать. Некоторым семьям и гражданство даю – подписываю указы – и жилье даем, и они у нас работают. Тем более нам порядочные люди нужны. Они тоже, мы их видим, но ни одна семья, которую мы приютили здесь, себя плохо не вела. А остальные в большинстве своем бегут на Запад, в Польшу.