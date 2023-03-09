Какие необычные растения с простым уходом можно завести дома? Поговорили с флористом

Как поздравить милых дам небанально и добавить в серые будни ярких красок? За новыми идеями мы обратились в столичную студию цветов, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Так, хорошей альтернативой букету тюльпанов может стать вот такой миниатюрный зеленый питомец.

Екатерина Комлик, флорист:

Это могут быть такие маленькие растения, они идут с керамическими горшками. Каждый человек, который получит такой комплект, поставит его на стол и будет наслаждаться такими милыми созданиями. Они неприхотливые, зато радовать будут круглый год. В пару к представителю суккулентов в офис можно приобрести и жителя пустынь. Екатерина Комлик:

Кактусы очень любят находиться рядом с компьютером. Они максимально неприхотливые, вы можете поливать их раз в две недели. Главное, не переливать кактусы, суккулент. Растениям нужно освещение хорошее, ваш зеленый друг будет с вами дружить. Ну а праздничного настроения добавит интересное оформление. Для любителей подарков помасштабнее флористы подготовили цветочные боксы. Екатерина Комлик:

Также есть целые наборы, в них входят сразу несколько суккулентов, идет форма для высадки, инструкция. Человек сам высаживает мини-сад.

К слову, такие мини-сады сегодня на пике популярности. У себя дома можно воссоздать часть пустыни, леса, пляжа, горного склона – любого райского уголка на планете. Ну а природный декор и современные ноу-хау помогут завершить композицию. Вот что получится в итоге. Екатерина Комлик:

Сады действительно очень востребованы, на каждый праздник мы подготавливаем формы, мини-садики. Могут быть разные дизайны, могут быть и вот такие плошечки, напоминание скал совместно с песком, может быть берег чего-то. То есть всегда идет ассоциация с чем-то прекрасным, мы это высаживаем, чтобы человек мог окунуться в прекрасное свое воспоминание. Но нужно помнить: не все растения уживаются вместе. Если на рабочем столе кактусы могут «подружиться» с суккулентами, то в одной чаше им точно будет некомфортно.

Екатерина Комлик:

Не рекомендуется их совмещать вместе. Если мы высаживаем, то рекомендуется сдерживать или суккулент, или кактусы. Также прекрасные варианты – фикусы, бонсаи. Они востребованные, потому что делают имитацию дуба, дерева. Фикус гинсенг – необычный представитель семейства тутовых. Само название с латинского переводится как женьшень из-за схожести толстого корня-ствола фикуса с корнем этого растения. Хотя сразу стоит сказать, что такие необычные корни получают с помощью определенной агротехники. В домашних условиях вырастить «корень мандрагоры» практически невозможно. Екатерина Комлик:

Новый наш садик – это сад в закрытой экосистеме, здесь идет чаще всего высадка пили растения. В связи с тем, что растение любит повышенную влажность, там есть стабилизированный мох. Вы опрыскиваете внутри садик, и мох сдерживает там влагу. Тем самым растение радо там расти. Это вариант для подарка или просто порадовать себя. Зеленый мир в стеклянной колбе – настоящая мечта ботаника, которая к тому же не требует кропотливого ухода.

Екатерина Комлик:

Суккуленты можно не опрыскивать, но бонсай рекомендуется часто опрыскивать, они любят влажность воздуха, в связи с этим стекло немного грязнится, протирать его нужно как зеркало. Так что выбирайте свое «дерево жизни» и нужное направление и каждый день отправляйтесь в удивительное путешествие. Ну а добавят цвета яркие огоньки на подоконнике – сортовые антуриумы. Екатерина Комлик:

Сорт называется зизу, он карликовый. Они хороши тем, что растение не будет высоким и большим, они остаются маленькими, нежными, миниатюрными, с красивым цветоносом. Но больше в тренде сорт лилии. Они идут еще миниатюрнее, очень похожи на спатифиллум. Спатифиллум – это женское счастье, антуриум – мужское счастье. Это мужской цветочек, но он настолько нежный и трогательный, он покорил женские сердца 100 процентов. Пришлись столичным жительницам по вкусу и колоритные мини-орхидеи. Благодаря своим размерам они запросто уместятся на офисной полке или в любом другом отведенном для них уголке. Ну а если хочется экспериментов, то экзотика точно для вас. Екатерина Комлик:

Никогда не бойтесь чего-то нового, отличный вариант – тилландсия анита, она часто приезжает к нам. У нее розовый язычок, на ней еще формируются дополнительно цветоносы фиолетовых цветов. Это очень красиво. Еще один вариант – мединилла. Она будет цвести как гроздь винограда, то есть рост у нее будет вниз. Очень красивое и фееричное растение.

Ну а самое невероятное мы подготовили напоследок. Такой презент не оставит равнодушной ни одну прекрасную леди. Екатерина Комлик:

Кто любит кокосы, у нас есть еще и кокосовые пальмы в Минске. Кокосовая пальма очень любит хороший свет. Главное – опрыскивать растение хорошо. Желательно поставить рядом увлажнитель воздуха. Поближе к освещению, у вас целый кокос дома. Каламондины, кумкваты, лаймы – дома можно создать настоящий цитрусовый рай. И добавить к нему оливковое дерево. Атмосфера Средиземноморья вам обеспечена. Ну а для тех, кто хочет создать красоту своими руками, мы подготовили небольшой мастер-класс по оформлению собственного миниатюрного сада.

Евгений Петкевич, флорист:

Сейчас я вам расскажу, как можно посадить флорариум и что он будет из себя представлять в готовом виде. У нас есть стеклянная форма для флорариума, 22-й диаметр. Сюда мы добавим дренаж для основы, как и в любом горшке используется, дальше добавляем универсальный грунт. Это торф с добавлением агроперлита, который делает грунт более воздушным, легким и рыхлым. Дальше берем растение, это бонсай гинсенг, сажаем растение. Глубоко растение не закапываем, чтобы не закрывать шейку красивого корня растения, это открытый корень считается. Добавляем песок, стабилизированный мох и камни разных размеров. Создать имитацию природного ландшафта помогут вот такие декоративные «скалы» и кора деревьев.