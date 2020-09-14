В Минске задержали участников беспорядков, напавших на сотрудников ОМОНа

Новости Беларуси. В Минске за нападение на сотрудников ОМОН задержан ранее судимый 46-летний мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он был одним из участников агрессивной толпы, которая оказала жесткое сопротивление милиции.

– Толкнули меня вперед.

– И ты уже с ноги в бус, да?

– Считайте, да. Тут мой косяк, тут я согласен.

– Вы хотели бус разбить?

– Нет-нет. Я за бус отвечу, я за него заплачу, за ремонт согласно закону. Мужики, чисто моя вина на самом деле.