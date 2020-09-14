В Минске задержали участников беспорядков, напавших на сотрудников ОМОНа

Новости Беларуси. В Минске за нападение на сотрудников ОМОН задержан ранее судимый 46-летний мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он был одним из участников агрессивной толпы, которая оказала жесткое сопротивление милиции.
Новости Беларуси. В Минске за нападение на сотрудников ОМОН задержан ранее судимый 46-летний мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он был одним из участников агрессивной толпы, которая оказала жесткое сопротивление милиции.
Нападавшие использовали резиновые палки, водопроводные трубы, камни и бутылки. Различные травмы получили четверо сотрудников ОМОН, поврежден служебный транспорт. Правоохранители вынуждены были совершить предупредительный выстрел.
– Толкнули меня вперед.
– И ты уже с ноги в бус, да?
– Считайте, да. Тут мой косяк, тут я согласен.
– Вы хотели бус разбить?
– Нет-нет. Я за бус отвечу, я за него заплачу, за ремонт согласно закону. Мужики, чисто моя вина на самом деле.
Невнятные отсылки к провокаторам и раскаяние перед камерой не освобождают от ответственности. Всем задержанным будет дана правовая оценка.